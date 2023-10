Sezona NBA se sploh še ni začela, a 'vesoljec Wemby' že navdušuje

Nekdo, ki je tako visok, se ne bi smel tako lahkotno pomikati po igrišču. Po vseh pravilih košarke in fizike ne bi smel biti sposoben igrati ena na ena zunaj črte za tri točke. Skoraj vsaka njegova blokada se sploh ne bi smela zgoditi, ker nima pravice blokirati mete košarkarjev, od katerih je milisekunde pred njihovim metom oddaljen dva metra. Če se znajde sam pod košem proti dvema visokima nasprotnikoma, bi se ta akcija vedno morala zaključiti z novimi točkami nasprotnika, ne z novo blokado. 'Wemby', kot so ga poimenovali ljubitelji košarke v ZDA, se ne ozira več na mnenja drugih, ampak preprosto igra košarko. Vsaj tako deluje, čeprav nihče ni zmožen početi tega, kar njemu redno uspeva.

Miami ni igral s svojim prvim moštvom, kljub temu pa je legendarni trener San Antonia Gregg Popovich po tekmi dejal, da so njihovi nasprotniki igrali zavidanja vredno obrambo, ki na Wembanyamo preprosto ni vplivala. Sam je prenašal žogo na drugo polovico igrišča, podajal soigralcem, v obrambi teroriziral nasprotnike in odločno vplival na potek tekme, ki so jo Spursi dobili izidom 120:104. Na poti do zmage pa je še pred začetkom rednega dela sezone nabral dovolj vrhuncev za dve polni sezoni.

Strah o njegovi fizični pripravljenosti in potencialu za resne poškodbe je razumljiv, a vendar Francoz, ki so ga njegovi rojaki nedavno pri zgolj 19 letih starosti izbrali za najboljšega francoskega košarkarja, za svoje telo skrbi izjemo dosledno in natančno. Nič ni prepuščeno naključju. Zaradi bolj suhe postave mnogi menijo, da ne bo mogel igrati na položaju centra, a njegov novi trener se ne strinja.

"Igral bo na obeh položajih (center in krilni center). Odvisno bo od nasprotnikov. Očitno je, da nadarjen igralec, ki skromno išče svoje mesto," je o novem zvezdniku v svojem moštvu dejal 'Pop'.