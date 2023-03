NBA superzvezdnik mladoletnika napadel in mu grozil s pištolo

Zvezdnik Memphis Grizzlies Ja Morant je bil obtožen, da je lani poleti pred svojo hišo napadel 17-letnika in mu pozneje grozil s pištolo. Nekaj dni po tem se je vpletel tudi v prepir z varnostnikom v nakupovalnem središču.

Zadnje obtožbe sledijo obtožbam konec januarja, ko naj bi po tekmi proti Indiani Ja Morant skupaj s svojimi prijatelji pred dvorano grozil igralcem in članom strokovnega štaba nasprotne ekipe. Liga NBA je po preiskavi zaključila, da ni dovolj dokazov za kazen igralcu Memphisa, nekaj članov njegove družbe pa je prejelo prepoved vstopa v domačo dvorano Grizzliejev.

Morant je del novega vala super zvezdnikov v ligi NBA, dvakratni All-Star, novinec leta 2020 in igralec, ki je pokazal največ napredka v lanski sezoni. Okoli njega je moštvo Memphisa sestavilo ekipo mladih, energičnih in izjemno samozavestnih košarkarjev, ki so si v minulih letih s svojim pristopom pred, med in po tekmah neuradno prislužili naziv najbolj neprijetnega moštva v ligi NBA. Če je njihov pristop sprva deloval pristno in je prevetril po navadi dokaj monotono ligo, pa minuli meseci nakazujejo na to, da 'grizliji' na čelu s svojim prvim zvezdnikom hodijo po zelo tankem ledu.

Nove obtožbe proti Morantu bodo znova pozornost s parketa - na katerem s svojimi visokimi skoki, atraktivnimi zabijanji in neverjetnimi akrobacijami naravnost blesti - preusmerili na njegovo obnašanje, ko ne nosi uniforme svojega moštva. Washington Post je izbrskal dokumente na tožilstvu okrožja Shelby v Memphisu na katerih piše, da je Morant lani poleti na svoji posesti med igro košarke napadel 17-letnika, ki je igral proti njemu. Incident naj bi se začel, ko je Morant proti mladoletniku močno vrgel žogo. Neimenovani 17-letnik naj bi mu vrnil uslugo, Morant pa hitre žoge ni ujel in zadela ga je v obraz. Očitno jezen Morant naj bi potem pristopil mladeniču in enega od svojih prijateljev vprašal: "Naj mu to storim?" Prijatelj naj bi ga spodbudil in sledili so številni udarci v obraz mladoletnika. Vse skupaj naj bi jih bilo 12 ali 13, pet ali šest udarcev pa naj bi mu zadal tudi prijatelj košarkarja.