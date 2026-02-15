Prvi točki Dončića, najbolj razpoložena Wembanyama in Edwards

Tekmo zvezd sta otvorili ekipi Stars in World, pri slednji je bil v začetno peterko pričakovano uvrščen Luka Dončić , ki je bil šestič izbran na tekmo zvezd, v letošnjem glasovanju je celo dobil največ glasov med vsemi košarkarji. Prvih sedem točk ekipe sveta je vknjižil Victor Wembanyama , na drugi strani pa je bil uvodoma najbolj razpoložen Anthony Edwards . Po trojki Denija Avdije je prvi točki zabeležil tudi Dončić, mlada ameriška zasedba pa je hitro spet povedla. Nato je udarila ekipa sveta, ki je na krilih Karl-Anthonyja Townsa in Pascala Siakama z delnim izidom 14:2 prišla do lepe prednosti.

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in poškodovani Giannis Antetokounmpo sta pred začetkom spektakla za hrbtom Luke Dončića izmenjala nekaj besed.

Ameriški ekipi nosita imeni "USA Stars" in "USA Stripes", zvezdniki pa so bili razporejeni glede na starost. Mlajši so del moštva Stars, starejši pa bodo igrali za ekipo Stripes. Zasedba "Team World" je sestavljena iz NBA zvezdnikov iz ostalih delov sveta.

Najprej se bosta udarili ekipi World in Stars, zmagovalec tekme se bo nato pomeril z ekipo Stripes, zatem pa je na sporedu še tekma med poražencem prve tekme in zasedbo Stripes. Najboljši dve ekipi se bosta ob 1.10 po našem času pomerili na glavni tekmi zvezd. Dogajanje bomo z vami pospremili na naši spletni strani.