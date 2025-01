NBA v Evropi: želijo City in PSG, nočejo Srbov, Grkov in Turkov

O možnostih in željah širitve najmočnejše košarkarske lige na svetu NBA v Evropo smo že pisali, sedaj pa so se v medijih pojavila tudi že konkretna imena. Sicer je zadeva še v zgodnjih fazah, a razpravlja se o klubih, kot so Real Madrid, PSG in Manchester City. Lahko projekt povsem preoblikuje evropsko košarko? Komisar lige NBA Adam Silver je med zadnjim obiskom Pariza jasno povedal, da si želi čim prej vstopiti na evropski trg.

Seveda je še veliko nejasnosti in negotovosti o morebitnem začetku evropske lige NBA, toda nekateri viri že razkrivajo potencialno strukturo predlaganega tekmovanja. Kot poroča portal BasketNews, bi se v najboljšem primeru projekt lahko začel že v sezoni 2026/27, toda vsi skupaj opozarjajo, da je ideja še daleč od "gotove stvari". Glavna tarča organizatorjev naj bi bil klub Real Madrid. Portal navaja, da so 11-kratni prvaki Evrolige že od samega začetka oklevali, da bi se zavezali k novemu 10-letnemu sporazumu, ki so ga pripravili v tem tekmovanju, zaradi česar so jim vrata za morebiten prehod v 'NBA Europe' odprta. Če bi se Madridčani odločili za takšno potezo, bi bila najverjetnejša logična poteza, da bi isto storili tudi Katalonci.

Močno si Američani prizadevajo vzpostaviti svojo prisotnost tudi v Franciji. Glavni cilj naj bi bil oživiti košarkarsko ekipo nogometnega velikana Paris Saint-Germaina. PSG je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja namreč že vodil košarkarsko moštvo. Poleg mesta Pariz in PSG-ja naj bi si želeli uvesti franšizo tudi v Angliji, natančneje v Manchestru. Viri namigujejo, da bi lahko bil City tisti klub, ki ga NBA poziva k ustanovitvi novega košarkarskega moštva. Skupni imenovalec obeh omenjenih nogometnih velikanov je seveda ta, da oba kluba podpirajo bližnjevzhodni vlagatelji. Pri visokopoteznih načrtih se omenja še dve državi in sicer Nemčijo (München) in Italijo (Milano). Je pa tukaj treba posebej poudariti, da si ne želijo sodelovanja klubov iz Grčije, Srbije ali Turčije, kljub njihovim strastnim privržencem in navijačem. Skupno naj bi si v novi ligi želeli deset ekip.

Več lastniških virov je sicer za ESPN povedalo, da je še vedno veliko vprašanj in negotovosti glede nastalega načrta, ki jih je treba še podrobneje obravnavati. Na resnost projekta pa sicer kaže tudi dejstvo, da so se košarkarski mogotci NBA že srečali s potencialnimi ekipami, medijskimi partnerji in sponzorji, kar kaže na agresivno prizadevanje za napredek projekta.