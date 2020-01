Drobtinice za Čančarja ob zmagi, Orlando presenetil Lakerse

Vlatko Čančarje priložnost dočakal, ko je bila tekma že odločena. V dveh minutah in 15 sekundah je enkrat vrgel za dve in enkrat za tri. Končal je z dvema točkama, v druge statistične kategorije pa se ni vpisal. Pri Denverju je bil najbolj razpoložen Michael Porter mlajši z 19 točkami in osmimi skoki, prvi zvezdnik moštva Nikola Jokićpa je bil tokrat bolj zadržan. Ustavil se je pri 12 točkah in osmih skokih ter asistencah.

Denver Nuggets - Charlotte Hornets

Veliko presenečenje smo videli v Staples Centru. Domači Los Angeles Lakersi, sicer brez odsotnih Anthonyja Daviesa in Rajona Ronda, so doma za točko izgubili proti Orlando Magicom. V sila napeti končnici je blestel nekdanji prvi izbor Markelle Fultz, ki je bil nerešljiva uganka za domačo obrambo, na koncu pa je končal s trojnim dvojčkom – 21 točk, 11 skokov, deset asistenc. Enak točkovni izkupiček je imel še Aaron Gordon, ki je poskrbel za zabihanje tekme dobro minuto pred koncem. Po 19 sta jih dodala še Nikola Vučević in Wes Iwundu. Pri jezernikih je bil presenetljivo najboljši rezervist Quinn Cook (22 točk), LeBron James pa je 19 točkam dodal prav toliko asistenc.