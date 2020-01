NBA v strahu pred novim tandemom: Curry vabi Giannisa?

Če svoje pogodbe ne bo podaljšal prej, bo Giannis Antetokounmpo leta 2021 morda postal eden najbolj zaželenih prostih igralcev v zgodovini lige NBA. Član ekipe Milwaukee Bucks je s soigralci v minuli sezoni moral priznati premoč Toronto Raptorsom v konferenčnem finalu (2:4 v zmagah), potem ko je kot najboljši posameznik rednega dela sezone v vrsti Jelenov osvojil tudi naziv najkoristnejšega igralca lige. Zaenkrat še ni razkril svojih načrtov za prihodnost, po poročanju Monteja Poola iz televizijske hiše NBC pa razvoj dogodkov podrobno spremljajo pri Golden State Warriorsih.

TEKMA

Govorice sicer niso nove, so pa povsem nov zagon dobile ob večernem obračunu Bucksov in Warriorsov v San Franciscu (98:107). Takoj po koncu dvoboja sta si Antetokounmpo in poškodovani Curry, ki je tekmo domačih Bojevnikov tudi tokrat spremljal iz prve vrste, padla v objem, Curryja pa so televizijske kamere ujele pri izjavi: "Storimo to. Daj no, človek!"