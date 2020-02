NBA: V veliko menjavo vpletenih kar 12 igralcev in štirje klubi

Med igralci pa izstopata Clint Capela inRobert Covington. Prvi, švicarski center je za Houston letos dosegal 13,9 točke in 13,8 skoka na tekmo, nekdanji krilni košarkar Minnesote pa je letos v povprečju dosegal 12,8 točke in šest skokov na tekmo.

V poslu štirih ekip sta v Houstonu pristala Covington inJordan Bell, v Atlanto sta se preselila Capela in Nene Hilario. V Minnesoto se selijo Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner in Jarred Vanderbilt, medtem ko bodo Vlatku Čančarju v Denverju družbo delali Gerald Green, Noah Vonleh, Shabazz Napier in Keta Bates-Diop.