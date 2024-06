Vanja Černivec: Komu lahko zaupaš, ko žoga ni več pri Kyrieju in Luki?

Vanja že leta živi v tujini in ravno izkušnje iz ZDA, ko je veliko sodelovala z ligo NBA, so ji ponudile priložnost, da nekajkrat obišče tekme Mavericksov. Tam je opazila zelo zanimiv trend. "V Dallasu so ga ( Luko Dončića ) izjemno dobro in toplo sprejeli. Prvo leto sem šla na tekmo v Dallasu in povsod si lahko videl drese Dirka Nowitzkega . Lukov je bil tu in tam. Zdaj je povsod Luka. Nor preskok. Ekipa tudi gradi okoli njega in mislim, da mu tam nič ne manjka," je opisala status Slovenca v Teksasu.

Sodelovanje z ligo NBA je Vanjo Černivec med drugim popeljalo v Indijo, na Kitajsko, v New York in Madrid. Prijeten in zanimiv pogovor o njeni osebni poti smo zato ločili od dogajanja v Dallasu in Bostonu, kjer trenutno poteka veliko finale lige NBA.

Vanja Černivec je svojo košarkarsko kariero začela v Mariboru, jo nadaljevala v Oklahomi, a povratek v Slovenijo jo je za kratek čas preusmeril z začrtane poti. Nekaj časa je tako kot študentka preživela na sedežu Združenih narodih v New Yorku, nato pa je ljubezen do košarke znova zmagala in dolgo (sprva prostovoljno) sodelovanje z ligo NBA jo je preko Indije, Kitajske, New Yorka in Madrida popeljalo v London. Tam je kot športna direktorica prevzela žensko košarkarsko ekipo London Lions in z njo osvojila letošnji ženski Eurocup. O njeni zanimivi zgodbi in številnih anekdotah na poti do angleške prestolnice je spregovorila v POPkastu, ki si ga boste lahko na 24ur.com ogledali v petek. Na voljo pa vam bo seveda tudi na Spotifyju, Itunes in Youtubu .

"Če pogledaš od kod prihajajo evropski igralci, na primer Luka. Prihaja iz Slovenije, ki mu je dala ogromno strukture in osnov v košarki. Pri 13 letih starosti se je preselil v Madrid, v novo državo. Bolj kot to kar je tam dobil preko košarke, je dobil v življenju. Ni poznal jezika in se ga je moral naučiti. Pri 13 letih starosti se je moral naučit živeti sam. Podobno kot Giannis ( Antetokounmpo ), ki ima tudi neverjetno zgodbo. Ti igralci imajo do 18., 19. leta normalno življenje. Sprejemajo velike odločitve izven terena. Ameriški igralci odkar vstopijo v AAU (zveza za amaterski šport op. a.), ko so stari 15, 16 in gredo potem na univerzo, imajo tam vse kar si lahko zaželiš. Življenje jim je dano na pladnju."

V pogovoru z Vanjo Černivec je jasno, da na košarkarje ne gleda zgolj s športne plati, ampak so po njenem mnenju osebne izkušnje športnika izven igrišč izjemno pomembne. "Predstavljaj si, da je zdaj igralec v ligi NBA pred 20.000 gledalci, pet sekund pred koncem tekme. Telo je utrujeno, glava je utrjena in ti dajo žogo. Zdaj pa sprejmi odlično odločitev. Kako boš sprejel odločitev, če ne sprejemaš odločitev v svojem življenju. Košarka je kot življenje, vedno nepredvidljiva. Zato jo radi gledamo in mislim, da so evropski igralci pripravljeni na take odločitve. Ameriški igralci pa so oropani tega od trenutka, ko vstopijo v AAU."

Evropski košarkarji in mladi upi so v pisarnah moštev lige NBA dolga leta bili podcenjevani. Kot nekdanja skavtinja ne more iz svoje kože, ko pomisli na dejstvo, da Luka Dončić na naboru leta 2018 ni bil izbran s prvim izborom: "Če bi Lukin življenjepis pogledal preden je vstopil v ligo, iz vesolja vidiš, da izstopa. Pa še vedno ni bil prvi izbor na naboru." Na drugi strani je Kyrie Irving kljub dvomom o njegovi osebnosti pred prihodom v Dallas, v letošnji končnici dokazal zakaj ga je Cleveland na naboru leta 2011 izbral prvega. Leta pozneje je bil največji podpornik njegovega prihoda v Dallas športni direktor Mavsov Nico Harrison. Njegov pogum se je na koncu obrestoval. "To je bila zelo rizična poteza. Tudi jaz osebno sem dvomila. Ne samo karakterno, saj oba želita imeti žogo pri sebi. Kako bo to delovalo na igrišču? Mislim, da tudi njuna kemija izven igrišča ni zlagana. Kyrie je odlično sprejel vlogo plana B. Luko vidi kot super zvezdnika in sebe je dal v podrejen položaj, česar nisem pričakovala. Ko igra Kyrie, ima žogo veliko več pri sebi. To je razbremenilo Luko, saj je utrujajoče organizirati vsak napad in mislim, da je to ogromen plus."