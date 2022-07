NBA začela preiskavo o pogodbi Hardna s Philadelphio

Najprej je v začetku leta James Harden zavrnil ponudbo za enoletno podaljšanje, kar bi mu prineslo letno plačo 46 milijonov evrov. A je zatem sklenil dogovor za podaljšanje pogodbe za dve leti, do leta 2024 pa bo dobil 67 milijona evrov in možnost, da po sezoni 2022/23 odstopi od pogodbe in si poišče drugo ekipo.

Tako je dobil veliko manj, a je s tem Philadelphii omogočil, da znotraj največje omejitve za plače igralcev podpiše dogovor še z dvema igralcema, PJ Tuckerjem in Danuelom Housom. Harden, eden izmed najboljših strelcev NBA, se je Philadelphii pridružil februarja letos v sklopu izmenjave igralcev z ekipo Brooklyn Nets, v kateri je bil od leta 2021.