Zvezda lige NBA o LeBronu: njegova kolena niso mogla prenesti mraza

Eden najbolj "necenzuriranih" igralcev v ligi NBA, Anthony Edwards, se je znova na svoj značilno šaljiv način spravil na največje zvezdnike najboljše košarkarske lige na svetu. V novi reklami z naslovom "Dobrodošli v Minnesoti", kjer Edwards igra košarko v ligi NBA, se je lotil tako svojih tekmecev kot tudi soigralcev. Pri tem ni varčeval z neposrednimi in zabavnimi pripombami, ki so postale njegov zaščitni znak.

"Ko že govorimo o stari šoli, si videl, kje je končal Big Dog? Pridružiti se mi je moral v Minnesoti. A očitno njegova kolena niso mogla prenesti mraza. Vseeno je kul. Vemo, zakaj se je v resnici tako odločil. Philly ima ene najboljših frizerjev na svetu. Skupaj z njim in fantom iz Bostona bo imel v garderobi veliko priložnosti za izboljšave." Tako se je Edwards pošalil na račun LeBrona Jamesa in Jaylena Browna, ki bosta v novi sezoni soigralca pri Philadelphia 76ers. Oba sta se v spletni "meme" kulturi že večkrat znašla v središču šal na račun svojega skrivanja pleše.

Ko je Edwards končal s šalami o Jamesu in Brownu, je spregovoril o svojem navdušenju nad igranjem z LaMelo Ballom v prihajajoči sezoni.

"Mojega dvojčka so pripeljali v Twin Cities. Skupaj trenirava in počneva vse mogoče stvari. Edino voziva se ne skupaj," se je pošalil 25-letnik in namignil na Ballovo divjo vožnjo ter na prometne nesreče, v katerih je bil udeležen.

Oglas za svoje nove športne copate je Edwards zaključil z zelo samozavestnim sporočilom: "Ko si jih zavežem (športne copate), je konec za vse vas. Še posebej za tistega – veste, koga mislim." S tem je pustil dovolj prostora za ugibanja, komu je bil komentar namenjen. Glede na njegove številne obračune z Luko Dončićem v končnicah lige NBA pa so se hitro pojavile špekulacije, da je imel v mislih prav slovenskega zvezdnika.