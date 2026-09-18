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Zvezda lige NBA o LeBronu: njegova kolena niso mogla prenesti mraza

Minessota, 18. 09. 2026 09.56 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Luka Dončić in Anthony Edwards

Mlada zvezda lige NBA Anthony Edwards se je v novi reklami na svoj prepoznaven, hudomušen način pošalil na račun LeBrona Jamesa, Jaylena Browna in celo svojega novega soigralca LaMela Balla. V preteklosti pa je bil na njegovem seznamu že tudi nekdanji predsednik ZDA Barack Obama.

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Eden najbolj "necenzuriranih" igralcev v ligi NBA, Anthony Edwards, se je znova na svoj značilno šaljiv način spravil na največje zvezdnike najboljše košarkarske lige na svetu. V novi reklami z naslovom "Dobrodošli v Minnesoti", kjer Edwards igra košarko v ligi NBA, se je lotil tako svojih tekmecev kot tudi soigralcev. Pri tem ni varčeval z neposrednimi in zabavnimi pripombami, ki so postale njegov zaščitni znak.

"Ko že govorimo o stari šoli, si videl, kje je končal Big Dog? Pridružiti se mi je moral v Minnesoti. A očitno njegova kolena niso mogla prenesti mraza. Vseeno je kul. Vemo, zakaj se je v resnici tako odločil. Philly ima ene najboljših frizerjev na svetu. Skupaj z njim in fantom iz Bostona bo imel v garderobi veliko priložnosti za izboljšave." Tako se je Edwards pošalil na račun LeBrona Jamesa in Jaylena Browna, ki bosta v novi sezoni soigralca pri Philadelphia 76ers. Oba sta se v spletni "meme" kulturi že večkrat znašla v središču šal na račun svojega skrivanja pleše.

Ko je Edwards končal s šalami o Jamesu in Brownu, je spregovoril o svojem navdušenju nad igranjem z LaMelo Ballom v prihajajoči sezoni.

"Mojega dvojčka so pripeljali v Twin Cities. Skupaj trenirava in počneva vse mogoče stvari. Edino voziva se ne skupaj," se je pošalil 25-letnik in namignil na Ballovo divjo vožnjo ter na prometne nesreče, v katerih je bil udeležen.

Oglas za svoje nove športne copate je Edwards zaključil z zelo samozavestnim sporočilom: "Ko si jih zavežem (športne copate), je konec za vse vas. Še posebej za tistega – veste, koga mislim." S tem je pustil dovolj prostora za ugibanja, komu je bil komentar namenjen. Glede na njegove številne obračune z Luko Dončićem v končnicah lige NBA pa so se hitro pojavile špekulacije, da je imel v mislih prav slovenskega zvezdnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To pa ni prvič, da je Edwards s svojo neposrednostjo in samozavestjo prevzel pozornost. Eden najbolj znanih in zabavnih trenutkov se je zgodil, ko mu je nekdanji predsednik ZDA Barack Obama v pozitivnem kontekstu dejal, da je "okej igralec". Edwards pa mu je brez oklevanja odgovoril: "No, I am the truth – jaz sem resnica." S tem je želel jasno povedati, da se ne vidi zgolj kot dobrega igralca, temveč kot enega najboljših.

Takšna samozavest in neposrednost sta pri Edwardsu že skoraj zaščitni znak. Tudi ko se pogovarja z enim najbolj znanih ljudi na svetu, brez zadržkov pove, kar si misli.

Razlagalnik

Izraz 'meme' označuje idejo, vedenje ali slog, ki se hitro širi po internetu, najpogosteje v obliki slike, videoposnetka ali besedila, ki je pogosto duhovito, satirično ali ironično. Memi so postali pomemben del sodobne digitalne komunikacije, saj ljudem omogočajo, da na hiter in zabaven način komentirajo aktualne dogodke, popkulturo ali vedenje slavnih osebnosti, pogosto z namenom zbadanja ali ustvarjanja skupnih šal.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Anthony Edwards Lamelo Ball Lebron James NBA Luka Dončić

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
18. 09. 2026 11.27
To je tudi neke vrste sindrom. Košarkarju, ki premaga ali poniža Lukata, vedno zrastejo krila.
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