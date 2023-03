NBA zvezdnik nadaljuje z neprimernim vedenjem, znova razkazoval orožje

Po incidentu konec januarja, ko je Ja Morant s svojimi znanci po tekmi proti Indiani pred dvorano domnevno grozil igralcem in članom strokovnega štaba nasprotne ekipe, je sledil še en. Minuli teden je namreč v javno prišla novica, da je Morant lani poleti na svoji posesti med igro košarke napadel 17-letnika, ki je igral proti njemu. Incident naj bi se začel, ko je Morant proti mladoletniku močno vrgel žogo. Neimenovani 17-letnik naj bi mu vrnil uslugo, Morant pa hitre žoge ni ujel in zadela ga je v obraz. Očitno jezen Morant naj bi potem pristopil k mladeniču in enega od svojih prijateljev vprašal: "Naj mu to storim?" Prijatelj naj bi ga spodbudil in sledili so številni udarci v obraz mladoletnika. Vse skupaj naj bi jih bilo 12 ali 13, pet ali šest udarcev pa naj bi mu zadal tudi prijatelj košarkarja.