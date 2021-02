Dončić: Komaj smo čakali navijače, dali so nam energijo

O slabši zadnji četrtini Dallasa ni razmišljal predolgo. "V zadnji četrtini so imeli dober niz. Mi smo storili vse, da zmagamo. Kaj drugega niti ni pomembno." Bistveno je tudi, da so se v zadnjih dneh v dvorane vrnili navijači, čeprav v omejenem številu. "Odlično je. Komaj smo čakali navijače v dvorani. Upam, da jih bo kmalu še več. Dali so nam energijo, tudi če jih je bilo malo," je na koncu pristavil zvezdnik Teličkov. Najboljši strelec Dallasa je bil sicer Kristaps Porzingis s 27 točkami (13 skokov). Pri gostih je 30 točk dosegel Malik Beasley.

Luka Dončić je ob na koncu kar težko prigarani zmagi prispeval 26 točk (9-22 iz igre, 1-7 za tri) in dodal še osem skokov in pet podaj. V zadnji četrtini je dosegel 14 točk. "Na zadnjih tekmah nekoliko drugače razporejamo moje minute. Menim, da sem zaradi tega bolj svež ob koncu tekme. Zame je to dobro," je po tekmi dejal 21-letni Ljubljančan.

Dallas je vodil celotno srečanje. Že po prvi četrtini so telički po Dončićevem košu v zadnji sekundi vodili za 21 točk, po polčasu za 20, v zadnji četrtini pa so se znova precej mučili. Sedem minut pred koncem so še vodili za 21, nato pa so se Volkovi v zadnji minuti približali na vsega tri točke. Končnica je le pripadla Dallasu, potem ko je 27 sekund pred koncem za 125:120 zadel Josh Richardson . Z drugo zaporedno zmago je Dallas z 11 zmagami ob 14 porazih na 13. mestu zahodne konference.

Denver Nuggetsi so v svoji dvorani gostili Milwaukee, a niso našli rešitve za razpoložena Giannisa Antetokounmpa (30 točk) in Khrisa Middletona (29 točk). Domačim ni pomagalo niti 35 točk in 12 skokov Nikole Jokića. Čančar je igral 5:45 minute in zgrešil edini met iz igre. V statistiko je vpisal en skok. Denver ima na zahodu 12 zmag in 11 porazov ter je na mestih, ki ob koncu rednega dela prinašajo nastop v končnici. Milwaukee pa je na vzhodu drugi, na 24 tekmah je zabeležil 16 zmag.

Za zmago so se morali potruditi Los Angeles Lakersi, trenutno drugo najboljše moštvo zahodne konference. Prvaki so v svoji dvorani po podaljšku ugnali moštvo Oklahoma City Thunder s 119:112. V zadnji četrtini so domači zaostajali za 11 točk, a se na krilih LeBrona Jamesa vrnili in nato v podaljšku premagali tekmece. Šestintridesetletni James je vpisal 28 točk, 14 skokov in 12 podaj. To je bil njegov tretji trojni dvojček v sezoni.

Zmag so se ponoči veselili še Charlotte Hornetsi, Washington Wizardsi (Bradley Beal 35 točk), Toronto Raptorsi, Phoenix Sunsi (Devin Booker 36 točk) in San Antonio Spursi. Slednji so ugnali Golden State Warriorse s 105:100, bojevnikom ni pomagalo niti 32 točk Stephena Curryja.