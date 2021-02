'Vroči' roki Murrayja in Embiida: oba sta dosegla po 50 točk

Kanadski košarkar v vrstah Denverja Jamal Murray je na tekmi lige NBA v gosteh pri Cleveland Cavaliers dosegel 50 točk, s strelskim rekordom kariere pa je popeljal Denver Nuggetse do zmage s 120:103. Iz igre je metal z izjemno natančnostjo, (skupni met 21/25, met za tri 8/10), ob tem je postal prvi igralec v ligi NBA, ki je 50 točk dosegel brez doseženega prostega meta.

To je še drugič v desetih dneh, da so zlata zrna premagala konjenike. Slovenec Vlatko Čančar je za Denver odigral dve minuti, a brez učinka. Michael Porter je v prvem polčasu k zmagi dodal 22 točk, Nikola Jokić pa je ob svojem 26. rojstnem dnevu v statistiko vpisal trojni dvojček: zbral je 16 točk, 12 skokov in deset podaj. Cleveland, Collin Sexton je dosegel 23 točk, so izgubili še deveto tekmo zaporedoma.