Za Dončićevo kartico zbiratelj odštel milijonsko vsoto

Tam, kjer je Luka Dončić, so tudi rekordi. Pa tokrat ne gre za njegove vragolije na košarkarskem parketu ali pa njegove statistike, temveč gre za zbirateljsko kartico, ki je dosegla vratolomno ceno. Da ima Dončić že zvezdniški status v najmočnejši košarkarski ligi na svetu priča tudi dejstvo, da je kartica slovenskega košarkarja iz njegove prve ("rookie") sezone čez lužo dosegla rekord, kar se tiče košarke in lige NBA.

Zbiralec Nick Fiorella je za kartico, verjeli ali ne, odštel kar 3,8 milijona evrov (oziroma 4,6 milijona ameriških dolarjev), poročajo ameriške spletne strani, med njimi tudi Score. Gre za kartico posebne izdaje, ki ima tudi košarkarjev podpis. Kartica je bila izdana leta 2019 in kot ugibajo, naj bi sedaj že nekdanji lastnik zanjo takrat plačal več kot 332 tisoč evrov.

Kot omenjeno gre za rekordno vsoto, kar se tiče zbirateljskih kartic kar se tiče košarke in lige NBA, skupno gledano pa je s to ceno skupno na drugem mestu, kar se tiče tovrstnih zbirateljskih "trofej" iz sveta športa. Pred tem je zbiralec več plačal le za kartico legendarnega igralca baseballa Mickeyja Mantlaiz leta 1952, ki je bila prodana za 4,3 milijona evrov (5,2 milijona dolarjev).

Za primerjavo, kartica iz prve sezone grškega zvezdnika v moštvu Milwaukeeja Giannisa Antetokounmpa je bila septembra lani prodana za 1,5 milijona evrov (1,8 milijona dolarjev), za malce manj še malo pred tem tudi kartica LeBrona Jamesa,sedaj košarkarja Los Angeles Lakersov in aktualnega prvaka lige NBA, iz njegove sezone novinca.

Dončić tudi v tej sezoni igra izvrstno v dresu Dallasa in je bil izbran tudi za tekmo zvezdnikov lige NBA (All Star), ki jo bo začel v udarni peterki LeBrona Jamesa, ki je kapetan moštva zahodne konference, ki so bo pomerila s selekcijo Vzhoda. Tekma bo na sporedu 7. marca v Atlanti.