Denverju derbi s Philadelphio, Orlando presenetil Clipperse

Jamal Murray je k zmagi prispeval 30 točk, Michael Porter mlajši je dodal 27 točk, Nikola Jokić pa 21 in deset skokov. Zlata zrna so prvič po koronski pandemiji sredi marca lani nastopala pred domačimi navijači. "Prav navijači so bili danes odločilni in zaradi njih smo igrali še odločneje. Lepo je bilo, da smo jih spet imeli v dvorani," je dejal prvi strelec tekme Murray.

Clippersi so doživeli domač poraz proti Orlandu, ki je prekinil niz šestih zaporednih zmag moštva iz Los Angelesa. Chuma Okeke je dosegel 18 točk ob zmagi 103:96, Orlando je do prvega vodstva prišel šele v zadnji četrtini, ko so naredili delno serijo 17:3 in presenetljivo zmagali. Ross je dosegel 15 točk, Otto Porter mlajši pa 13.

Pri Clippersih je bil prvi strelec Kawhi Leonard (28 točk), Luke Kennard jih je dodal 17, Ivica Zubac pa je zabeležil deseti dvojni dvojček v sezoni, za 14 točk in 13 skokov. Clippersi, pri katerih je manjkal Paul George, so ob polčasu vodili z 51:37, nato pa imeli težave v tretji četrtini, ko so zadeli le dva meta iz igre (2:13).

Charlotte Hornets so dosegli zmago v gosteh pri Washingtonu (104:114), Terry Rozier je zbral 27 točk, Gordon Hayward pa 26 točk in v sezoni rekordnih 11 skokov za Charlotte. Phoenix pa je premagal goste iz Atlante (117:110), zZa Phoenix je Devin Booker dosegel 21 točk, Dario Šarićjih je dodal 20.