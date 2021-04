Jokić Denver popeljal do zmage, Čančarju tri minute igre

Košarkarji iz Denverja so v ligi NBA premagali Detroit s 134:119, prvo ime tekme je bil Nikola Jokić, slovenski reprezentant Vlatko Čančar je za ekipo iz Kolorada igral dobre tri minute in prispeval dve točki. Od ostalih tekem v ligi lahko omenimo domačo zmago ekipe Golden State proti Milwaukeeju in zmagi obeh moštev iz Los Angelesa.

Denver je v noči na sredo na krilih prvega moža Nikole Jokića, v 27 minutah je dosegel 27 točk in 11 podaj, premagal Detroit, Vlatko Čančar je dobil malo priložnosti, dosegel je dve točki v 3:14 minute igre za Nuggetse. Kot smo poročali, je Miami na domačem parketu klonil proti Memphisu s 112:124. Goran Dragić je igral dobrih 22 minut, v tem času pa je dosegel devet točk ter po tri skoke in podaje, prvi strelec Vročice je bil Jimmy Butler z 28 točkami. Na sporedu je bilo še šest tekem. Chicago je v gosteh premagal Indiano s 113:97, Philadelphia je v Bostonu slavila s 106:96, Los Angeles Lakersi pa v Torontu s 110:101. Atlanta je na domačih tleh ukanila New Orleans s 123:107, Golden State je bil boljši od Milwaukeeja s 122:121, z 41 točkami se je izkazal Steph Curry, Los Angeles Clippersi pa od Portlanda s 133:116. PREBERI ŠE Grizzliesi so brez težav potolkli neprepričljive Heate Philadelphia je v Bostonu slavila s 106:96 in znova zasedla prvo mesto v vzhodni konferenci. Prvo ime dvoboja je bil kamerunski center Joel Embiid, ki je Celticsom nasul 35 točk. Chicago je v gosteh po sijajni predstavi Črnogorca Nikole Vučevića, ki je dosegel 32 točk, 17 skokov in pet podaj, premagal Indiano s 113:97. Los Angeles Lakersi so v Torontu slavili s 110:101. Zasedba iz mesta angelov je imela vse pod nadzorom, med tekmo si je priigrala že 34 točk prednosti, zadela je tudi 18 metov za tri točke. V odsotnosti obeh največjih zvezdnikov Anthonyja Davisa in LeBrona Jamesa je kar sedem igralcev Jezernikov doseglo več kot deset točk, najbolj učinkovit je bil Talen Horton-Tucker s 17 točkami. icon-expand Jamal Murray FOTO: AP Atlanta je na domačih tleh pod taktiko Traeja Younga, ki je dosegel 30 točk in 12 podaj, ukanila New Orleans s 123:107, medtem ko je bil Golden State po hudem boju boljši od Milwaukeeja s 122:121. Blestel je Stephen Curry, ki je oslabljenim gostom, ki so nastopili brez Giannisa Antetokounmpa, nasul kar 41 točk, odločilni točki za zmago pa je 7,7 sekunde pred koncem dvoboja s črte za proste mete prispeval Kelly Oubre Jr. Los Angeles Clippersi so bili boljši od Portlanda s 133:116. Kalifornijska zasedba je v prvi četrtini dosegla kar 47 točk, kar je klubski rekord, najbolj učinkovita moža na igrišču pa sta bila Paul George s 36 točkami ter Kawhi Leonard, ki je 29 točkam dodal še 12 skokov in sedem podaj. V noči na četrtek bo na veliko sceno stopil Dallas Luke Dončića, ki bo gostoval v Houstonu, Denver pa se bo doma pomeril s San Antoniom. Dan kasneje bo Miami gostil lanskega prvaka iz Los Angelesa. Izidi:

Miami Heat – Memphis Grizzlies 112:124 (Goran Dragić: 9 točk, 3 skoki, 3 podaje v 22:05 minute za Miami) Denver Nuggets – Detroit Pistons 134:119 (Vlatko Čančar: 2 točki v 3:14 minute za Denver) Indiana Pacers – Chicago Bulls 97:113 Atlanta Hawks – New Orleans Pelicans 123:107 Boston Celtics – Philadelphia 76ers 96:106 Toronto Raptors – Los Angeles Lakers 101:110 Golden State Warriors – Milwaukee Bucks 122:121 LA Clippers – Portland Trail Blazers 133:116