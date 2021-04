Carlisle o Dončiću: Imeli smo Houdinija, žive nas je spravil ven

Košarkarji Dallasa so zmagali na gostovanju v Memphisu (114:113), Luka Dončić je, ko je bilo na semaforju do konca rednega dela tekme še 1,8 skeunde iz težkega položaja, ko se je prav po čarovniško znašel, dosegel zmagovito trojko. Zato ni presenetljivo, da je bil nad ljubljanskim košarkarjem njegovo "magijo", navdušen tudi trener Rick Carlisle, ki je med drugim za ESPN dejal: "Imeli smo Houdinija, žive nas je spravil ven. V takšnih situacijah, ko izvlečeš zmago na tekmi kot je bila, je to enkrat na sto let."

"Je zelo, zelo, poseben in unikaten fant, ko pride do teh reči. Vidi kote in možnosti in verjame vase, kar si lahko predstavljajo le redki. Precej neverjetna stvar," je dodal strateg Mavericksov.

Glede na statistiko, ki jo premore ESPN, je bila to četrta trojka (za vodstvo ali izenačenje) v zaključnih petih sekundha četrte četrtine ali podaljška v Dončićevi karieri (vključno) s končnico. S tem je Ljubljančan v tem elementu prehitel do sedaj vodilnega košarkarja Denverja Jamala Murrayja, vodilnega po tej statistiki, odkar je Dončić prišel v ligo (2018/2019).