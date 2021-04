Giannis ob vrnitvi dosegel 15 točk, derbi v Los Angelesu Bostonu

Stephen Curry je bil s 33 točkami spet prvo ime za Golden State Warriorse, ki so s 119 : 101 v gosteh premagali Cleveland Cavalierse.

"Imamo pogum in odločnost, ki ju zadnja leta nismo kazali, to sezono pa sta prišla na plan. Vse več fantov v ekipi je, ki znajo prevzeti odgovornost. Vse te izkušnje nas delajo bogatejše za končnico," je po zmagi – tretji zaporedni za Milwaukee – dejal Lopez.

Grk s 15 točkami sicer še ni dosegel svojega povprečja (29), a je imel obilo pomoči pri soigralcih. Giannis Antetokounmpo , ki sicer to sezono povprečno dosega 29 točk na tekmo, tega ob vrnitvi po poškodbi ni dosegel, zato pa so se razigrali njegovi soigralci. Najbolj sta se izkazala Jrue Holiday , ki je dosegel 23 točk, in Brook Lopez , ki mu je uspel dvojni dvojček z 19 točkami in 12 skoki.

Los Angeles Lakersi so sicer doma s 113 : 121 izgubili proti Boston Celticsom, za katere je Jaylen Brown dosegel 40 točk, a so tik pred tekmo – prvo po več kot letu dni, ki so jo Jezerniki v Staples Centru odigrali pred navijači – prejeli veselo novico: poškodovani zvezdnik Anthony Davis je korak bližje vrnitvi.

Trener Frank Vogel je potrdil, da je Davis dobil zeleno luč za vrnitev "na parket v polnem obsegu". Davis, osemkratni udeleženec tekme zvezd All-Star, je bil skupaj z LeBronom Jamesom najboljši igralec Jezernikov na poti do lanskega naslova prvaka lige NBA, februarja to sezono pa se je poškodoval. Jezerniki so od 20. marca tudi brez Jamesa, ki še okreva po zvinu gležnja.

Košarkarji Phoenix Sunsov pa so bili za deseto zaporedno domačo zmago s 122 : 114 boljši od Sacramento Kingsov. Deandre Ayton je dosegel 26 točk in 11 skokov, Devin Booker pa je k zmagi dodal 23 točk.