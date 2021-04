Miami za 20 točk boljši od San Antonia

Miami Gorana Dragića, ki je prišel do tretje zaporedne zmage, je z 31 zmagami in 28 porazi sedmi v razvrstitvi vzhodne konference. Odločilna je bila zadnja četrtina, ki jo je Vročica dobila kar s 30:15.Dragić je k zmagi prispeval devet točk (3/8 met iz igre, 2/4 za tri točke, prosti meti 1/2), pet skokov in dve podaji v 19 minutah igre. Izkazali so se center Bam Adebayo,ki je zbral 23 točk in osem skokov, Tyler Herro z 22 točakmi in Jimmy Butler, ki je prispeval 18 točk in 11 podaj.

V noči s srede na četrtek je zmagala tudi ekipa Denver Nuggets, ki je za točko, s 106:105, ugnala Portland Trail Blazers. Denver je tako prišel do četrte zaporedne zmage, a brez pomoči Slovenca Vlatka Čančarja, ki ni dobil priložnosti za igro. Denver z 38 zmagami in 20 porazi v zahodni konferenci zaseda četrto mesto. Najbolj razpoložen je bil center Nikola Jokić, ki je k zmagi prispeval 25 točk, devet skokov in pet asistenc