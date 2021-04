Brooklyn kot prvi na vzhodu z mestom v končnici

Brooklyn Nets so s 116:103 ugnali Toronto Raptors, ekipa okrog trenerjaSteva Nasha in z zvezdnikoma Kyriejem IrvingominKevinom Durantompa je še enkrat več potrdila, da sodi med favorite za končno slavje v ligi. "Spogledujemo se z večjimi stvarmi, lepo pa je, da smo napravili prvi korak in si že priigrali končnico," je to potrdil tudi Nash. Durant je tokrat dosegel 17 točk in 10 skokov, Irving devet točk, z 22 koši pa je izstopalJeff Green. Pri poražencih je 24 točk vpisal Kyle Lowry.

Izidi:

Boston Celtics – Oklahoma City Thunder 115:119

Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 104:114

Indiana Pacers – Portland Trail Blazers 112:133

Toronto Raptors –Brooklyn Nets 103:116

Houston Rockets –Minnesota Timberwolves 107:114

Golden State Warriors – Dallas Mavericks 103:133

(Luka Dončić 39 točk, 8 podaj, 6 skokov za Dallas)