NBA zvezdniki zaupajo vodstvu lige. Mar res?

Brooklyn Nets, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Miami Heat, in zdaj še Sacramento Kings in Milwaukee Bucks. Vse to so franšize lige NBA, ki so zaradi okužb s koronavirusom znotraj moštva morale zapreti svoje dvorane za trening. Od torka se bo sicer 22 ekip začelo zbirati v Orlandu, kjer se bo konec meseca nadaljevala sezona. Največ možnosti za osvojitev šampionskega prstana naj bi imel Milwaukee.

Liga NBA v Orlandu načrtuje nadaljevanje sezone v karantenskem okolju z začetkom 30. julija, z 22 ekipami v boju za 16-člansko končnico, ki se bo začela 17. avgusta.