Čančar proti Torontu v znamenju številke tri

Kevin Porter je dosegel 50 točk in bil glavni motor zadnjeuvrščenega Houstona ob zmagi proti Milwaukeeju (143:136). Zvezdnik Bucksov Giannis Antetokounmpo si je že na začetku tekme zvil gleženj, odigral je le 46 sekund in nato ni več stopil na parket.

Denver na razpredelnici zahodne konference zaseda četrto mesto z razmerjem 42 zmag in 21 porazov, Dallas je po drugi osvojeni zmagi po vrsti z razmerjem 35 zmag in 27 porazov šesti, Portland z razmerjem 34 zmag in 28 porazov sedmi. Na vrhu zahodne konference sta ekipi Utah Jazz (45:17) in Phoenix Suns (44:18), ki sta si že zagotovili vstopnici za končnico.