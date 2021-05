Na derbiju Brooklyna in Milwaukeeja blestel Antetokounmpo

Košarkarji Phoenix Sunsov so prišli do pete zaporedne zmage proti že odpisanemu moštvu Cleveland Cavaliers, ki je klonilo šele po podaljšku s 118:134.

Košarkarji Charlotte Hornetsov še nimajo zagotovljenega mesta v končnici. So se pa z zmago proti že odpisanemu moštvu Detroit Pistons s 102:99 temu približali. Charlotte je trenutno osma ekipa vzhodne konference.

Drugo in tretje mesto na vzhodu zasedata ekipi Brooklyn Nets in Milwaukee Bucks. Slednji so ponoči dobili medsebojni obračun s 124:118. Giannis Antetokounmpo je bil najboljši mož Bucksov pod obročema s 36 točkami in 12 skoki. Milwaukee bo sezono končal kot zmagovalec skupine Central. Kyrie Irving (38 točk) in Kevin Durant (32) sta poskrbela za 70 točk Brooklyna, kar pa je bilo še vedno premalo za končno zmago.

"Bilo je super zmagati in vesel sem, da smo lahko pripravili lepo predstavo za svoje navijače ter dobili še en dokaz, kaj delamo prav, a to je bilo tudi vse,"je dejal Antetokounmpo: "To ne pomeni ničesar. Teh tekem se nihče ne bo spomnil, ko bomo v končnici."