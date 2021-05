Davis z 42 točkami popeljal Lakerse do zmage, Clippersi poraženi

V zahodni konferenci lige NBA so Dallas Mavericksi tudi brez izključenega Luke Dončića brez težav premagali Cleveland in imajo po 40. zmagi v sezoni ob 28 porazih na petem mestu zmago prednosti pred Portlandom (39-29) in dve naskoka pred Los Angeles Lakersi (38-30), ki so ponoči ugnali drugo najboljše moštvo zahodne konference Phoenix Suns (48-20) s 123:110. Lakersi ostajajo na sedmem mestu in bi si morali, če bi se sezona končala, v razigravanju zagotoviti mesto v končnici.

Do konca morajo vse tri ekipe v boju za peto in šesto mesto odigrati še štiri tekme. Dallas ima zaradi boljšega medsebojnega izkupička prednost pred Lakersi, a je v tem pogledu slabši kot Portland. Če bi vse ekipe redni del končale z enakim izkupičkom, bi bil v prednosti Dallas zaradi zmage v jugozahodni diviziji. Ekipe od sedmega do desetega mesta se bodo od 18. maja merile na posebnem kvalifikacijskem turnirju za dve mesti med končnico.

Med ostalimi tekmami je bil najbolj zanimiv obračun Los Angeles Clippersov (45-23) in New York Knicksov (38-30). Dvoboj so s 106:100 dobili kratkohlačniki in se utrdili na četrtem mestu vzhodne konference. Najboljši strelec New Yorka je bil Derrick Rose s 25 točkami, Reggie Bullock jih je dodal 24. Pri domačih je Kawhi Leonard dosegel 29 točk, Paul George 18.

Mestni tekmeci Clippersov Lakersi pa so dosegli zmago po zaslugi centra Anthonyja Davisa. Lakersi so premagali Phoenix s 123:110, Davis pa je odigral vrhunsko in dosegel 42 točk, v statistiko je vpisal še 12 skokov in tri blokade. Tudi tokrat v moštvu ni bilo LeBrona Jamesa zaradi poškodbe gležnja, a kot kaže, naj bi se zvezdnik Los Angelesa na parket vrnil na naslednji tekmi. Pri Phoenixu je Cameron Payne prispeval 24, Devin Booker pa 21 točk.