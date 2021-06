Middleton poskrbel za zmago Bucksov v Atlanti

Middleton in Antetokounmpo sta skupaj dosegla kar 71 točk, Bucksi pa so po zaostanku 15 točk v uvodni četrtini po preobratu prišli do druge zmage v seriji. Khris Middleton je poleg 38 točk (met iz igre 15/26 ) zbral še 11 skokov. Pri Milwaukeeju je tudi Giannis Antetokounmpo dosegel dvojnega dvojčka s 33 točkami in 11 skoki.

"Kar sem danes videl, je bilo neverjetno. To je bila veličina," je o Middletonovi predstavi dejal grški zvezdnik, junak večera pa je dodal: "Na začetku nam nikakor ni steklo, res nismo igrali dobre košarke. A najpomembneje je bilo, da smo vztrajali in uspelo nam je pripraviti preobrat."

V domači zasedbi je bil najbolj učinkovit Trae Young s 35 točkami, njegovi nadaljnji nastopi pa so pod velikim vprašajem zavoljo poškodbe desnega gležnja v tretji četrtini. Po tekmi je Young dejal, da ga gleženj boli, vendar sam ne dvomi o svojem nastopu na četrti tekmi. "Obiskal bom zdravnike in fizioterapevte in z njihovo pomočjo bom brez dvoma lahko naprej igral. Takšen je načrt," je dejal Young.Pri Atlanti je Italijan Danilo Gallinari dosegel 18 točk (7/14 iz igre), Collins jih je dodal 13, Huerter pa 11.

Četrta tekma bo na sporedu v noči na sredo v Atlanti, v veliki finale lige NBA bo napredovalo moštvo, ki bo prvo doseglo štiri zmage.. Zmagovalca tega dvoboja čaka prvak zahodne konference, kjer Phoenix Suns proti Los Angeles Clippersom vodijo s 3:1 v zmagah.