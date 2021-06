Atlanta visoko premagala Milwaukee, Buckse skrbi poškodba Antetokounmpa

Lou Williams (21 točk, osem podaj), Bogdan Bogdanović (20 točk, pet podaj, štiri ukradene žoge, trije skoki) in Kevin Huerter (sedem podaj, 15 točk) so nadoknadili izostanek poškodovanega zvezdnika domačih Traeja Younga (poškodba gležnja).

Levo koleno si je med padcem v tretji četrtini poškodoval prvi mož Milwaukeeja, Grk Giannis Antetokounmpo. Dvakratni najkoristnejši igralec lige je pred predčasnim odhodom s parketa dal 14 točk, osem skokov in imel tri podaje in se ni vrnil več na igrišče. Jrue Holiday je vodil napad Bucksov z 19 točkami, Khris Middleton je dodal 16 točk, preostali v ekipi gostov pa niso prišli do dvomestnega števila košev.

Na drugi strani je šest igralcev doseglo deset ali več točk, Milwaukee je za povrhu zadel le 14 od 41 metov iz igre ter pet trojk iz 23 poskusov. Tako ne čudi, da so Hawks ob polčasu vodili z 51:38 in Bucks zaustavili na najnižjem številu točk v letošnji končnici po dveh četrtinah. Domači so nato tekmo mirno pripeljali do konca.

"Povsem ekipna zmaga, to je kratek opis tekme," je misli o dvoboju strnil trener Hawksov Nate McMillan. Njegovega kolega Mikea Budenholzerja poleg slabe predstave varovancev skrbi tudi zdravstveno stanje Antetokounmpa. "Videli bomo, kako je z njim po jutrišnjih pregledih. Ampak sprijazniti se bomo morali z mnenjem zdravnikov, videti je bilo namreč zelo grdo. Toda ne glede na to, ali bo lahko igral ali ne, se moramo zavedati, da imamo vseeno zelo dobro ekipo, ki pa se bo morala bolje postaviti na igrišču, na obeh straneh," je ocenil Budenholzer.