V finalu lige NBA Bucksi izenačili izid v zmagah

Prvi zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo je zbral 26 točk, 14 skokov in osem podaj, Khris Middleton pa je dosegel 40 točk (met iz igre 15/33), tudi ključnih deset v zadnjih dveh minutah in sedmih sekundah. "Res smo si močno želeli današnje zmage in ekipa je to pokazala," je po koncu dejal Antetokounmpo.

Na drugi strani se je pri Phoenixu Devin Booker ustavil pri 42 točkah (met iz igre 17/28). Chris Paul ni imel svojega večera, tekmo je končal z desetimi točkami (met 5:13) in petimi izgubljenimi žogami. "Težko je znova izgubiti, ampak moramo se pobrati. Zato smo se celo sezono borili za prednost domačega igrišča," pa je Paul izpostavil dejstvo, da bodo ob morebitni odločilni sedmi tekmi Suns igrali doma. Obe moštvi sta dobili obe domači tekmi velikega finala.

Phoenix je pred zadnjo četrtino vodil z 82:76, a je kmalu po začetku zadnjega dela igre Booker naredil peto osebno napako, zaradi česar je potem pet minut presedel na klopi. Bucksi so do prvega vodstva v zadnjem delu igre (97:95) prišli nekaj več kot tri minute pred koncem, da je zmaga ostala doma, pa je poskrbel Middleton. "Vemo, da bo metal pomembne mete, vemo, da bo zadel pomembne mete, in danes je bil neverjeten," je Antetokounmpo pohvalil Middletona.

Rezultat v zmagah je sedaj izenačen na 2:2, serija pa se zdaj vnovič seli v Arizono. Peta tekma, na kateri si bo zmagovalec zagotovil prvo zaključno žogico za naslov, bo v noči na nedeljo v Phoenixu.