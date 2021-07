Antetokounmpo: Uspelo nam je na težji način

Grški zvezdnik je nato tudi malce pokomentiral stanje v ligi, kar se tiče "super moštev", ki "zbirajo" zvezdnike. Tako kot je to Brooklyn, pa tudi obe moštvi iz Los Angelesa, Clippersi in Lakersi. "Lahko je oditi nekam in osvojiti naslov z drugimi. To je lahko. Lahko bi šel h kakšnemu super moštvu, opravil svoj del in osvojil prvenstvo. Tole je težji način, kako to narediti, a nam je uspelo."

"Zahvaljujem se Milwaukeeju, ki je vseskozi verjel vame. Zahvaljujem se soigralcem, ker so na sleherni tekmi garali skupaj z menoj. Nikoli si nisem mislil, da bom pri 26 letih osvojil naslov prvaka in naziv MVP-ja finala ," je po končnem zmagoslavju dejal Antetokounmpo.

Košarkarji iz Milwaukeeja so na domačem parketu premagali Phoenix s 105:98 in finalno serijo dobili v zmagah s 4:2. Na šesti tekmi finala lige NBA je bil osrednja osebnost domače zasedbe "čudežni" Grk Giannis Antetokounmpo , ki je tekmecem nasul kar 50 točk, pobral 14 žog pod obema obročema ter prispeval pet blokad. Po šesti tekmi je prejel tudi laskavo priznanje Bill Russell, ki je namenjeno najbolj koristnemu igralcu (MVP) v finalni seriji.

"Giannis je posebno človeško bitje, gre za pravega vodjo na igrišču, veliko sem se naučil od njega," je o prvem zvezdniku moštva dejal domači trener Mike Budenholzer in dodal: "Po velikem razočaranju v lanski končnici smo bili še bolj zagrizeni. Vsi igralci so bili pripravljeni na trdo delo, napredovali so in ni jih bilo težko voditi. Ključna je bila tretja tekma proti Brooklynu, ko smo v obrambnem boju zmagali s 86:83 in znižali na 1:2 v zmagah. Uspelo se nam je vrniti po zaostanku z 0:2 v zmagah proti Netsom in tudi v finalni seriji sem po dveh porazih igralcem sporočil, da je še vse mogoče." Zasedba iz Milwaukeeja je namreč izgubila uvodni dve tekmi proti Phoenixu, nato pa dosegla štiri zmage v nizu.

Šesti dvoboj v Firser Forumu si je ogledalo 17.397 gledalcev, ki so po zmagoslavju "eksplodirali" od navdušenja, še bolj prešerno rajanje pa je bilo pred osrednjo dvorano v Milwaukeeju in v okolici, v coni "Deer District", kjer se je zbralo več kot 65.000 privržencev letošnjih prvakov lige NBA. Milwaukee je prvi naslov osvojil pred 50 leti, ko je barve te ekipe branil legendarni center in eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA Kareem Abdul-Jabbar. Tri leta kasneje so košarkarji Milwaukeeja znova zaigrali v velikem finalu, tedaj je bil od njih boljši Boston.