Antetokounmpo dosegel 28 točk, Bucksi prekinili niz treh zaporednih porazov

Milwaukee je sicer igral brez stalnega člana prve peterke Khrisa Middletona , ki je bil pred tekmo pozitiven na novi koronavirus in je moral upoštevati zdravstvene protokole lige NBA ter ni mogel pomagati soigralcem. Vrnil se bo lahko, če bo drugi test v naslednjih 24 urah negativen, sicer ga čaka desetdnevna karantena. Jordan Nwora in Pat Connaughton sta vsak k četrti zmagi Milwaukeeja (ob štirih porazih) dodala po 16 točk, Bobby Portis 12, Justin Robinson pa 11. Prvi strelec domače ekipe je bil Jerami Grant z 21 točkami.

V Los Angelesu so domači zvezdniki LeBron James, Anthony Davis in Russell Westbrook v dvorani Staples Center skupaj zbrali 84 točk in pomagali zrežirati preobrat za zmago proti Houston Rocketsom s 119:117. S peto zmago (ob treh porazih) so se Jezerniki povzpeli na tretje mesto zahodne konference za vodilnim Utahom (6-1) in drugouvrščenim Golden Statom (5-1).