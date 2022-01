James zablestel s 43 točkami, DeRozan junak Chicagove zmage

Košarkarji Chicago Bullsov so v gosteh premagali Indiana Pacerse s 108:106, ko je DeMar DeRozan (28 točk, šest podaj, po trije skoki in ukradene žoge) zadel trojko ob zvoku sirene za konec dvoboja in se z Brooklyn Nets izenačili na čelu vzhodnega dela lige. Pred omenjenima vodilnima vzhodnima moštvoma so v lige tri najboljše ekipe zahodne konference tokrat prosti Golden State Warriors, Phoenix Suns in Utah Jazz.

V Salt Lake Cityju so Jazzi za šesto zmago v nizu ugnali Minnesoto Timberwolvese s 120:108, Donovan Mitchell je prispeval 39 točk, Bojan Bogdanović pa 24 in 12 skokov. Boston Celticsi so s 123:108 porazili Phoenix Sunse.

Klop domačih je prispevala 46 točk, dvakrat več od tekmecev. Za zmagovite zelene sta Jaylen Brown in Marcus Smart zbrala po 24 točk, Robert Williams pa je imel v statistiki trojni dvojček s po 10 točkami in asistencami ter 11 skoki.