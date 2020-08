Dallasu ne pripisujejo velikih možnosti za napredovanje

V mehurčku v Orlandu so vsi trije Slovenci. Luka Dončić in Goran Dragić sta tam že mesec in pol, Vlatko Čančarpa se je Denverju zaradi poškodbe stopala pridružil v zadnjem tednu, vendar na prvi tekmi končnice ne bo nastopil. Denver se v dvoboj podaja kot favorit, saj je na zahodu osvojil tretje mesto, hkrati pa bo Utah Jazz igral brez enega ključnih igralcev Bojana Bogdanovića. Luko Dončića z Dallas Mavericksi čaka druga najboljša ekipa na zahodu Los Angeles Clippers (prva tekma sledi v noči na torek ob 3.00), Goran Dragić (Miami Heat) pa se bo s soigralci na štiri zmage meril z Indiano Pacers (uvodno srečanje bo v torek ob 22. uri)

Dončić bo prvič igral v končnici lige NBA. Dallas je po treh letih odsotnosti do nje popeljal s povprečjem 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 podaje, v Orlandu oziroma na zadnjih osmih tekmah pa je Dončić v povprečju zbral 30 točk, 10,1 skoka in 9,7 podaje. Mavericksi so prvi krog končnice nazadnje preskočili leta 2011, ko so na koncu postali prvaki lige. Letos bodo imeli na drugi strani igrišča Los Angeles Clipperse s Kawhijem Leonardom in Paulom Georgom, ki že od začetka sezone sodijo med glavne favorite za naslov.

Televizijska mreža ESPN je Dallasu dala le devet odstotkov možnosti za napredovanje v drugi krog, kar je tretji najnižji odstotek. Manj možnosti imata le Brooklyn proti prvaku Torontu in Orlando proti najboljši ekipi vzhoda Milwaukeeju. Precej bolj izenačen bo verjetno dvoboj med petouvrščenim Miamijem in četrto Indiano. Ekipi se bosta petič v zgodovini pomerili v končnicah; Miami je dobil tri od zadnjih štirih srečanj. Na papirju je Miami favorit, saj bo Indiana vsaj v startu nastopila brez Domantasa Sabonisa (povprečje 18,5 točke, 12,4 skoka, 5 podaj), s poškodbami pa se ubadata tudi Jeremy Lamb in T.J. Warren. Na drugi strani Miamiju manjka višina, ima pa zato dovolj igralcev na zunanjih položajih, med njimi seveda tudi Dragića, ki je s povprečjem 16,2 točke in 5,1 podaje drugi igralec moštva za Jimmyjem Butlerjem (19,9 točke, 6 podaj).