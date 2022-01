LeBron James doživel drugi najhujši poraz v karieri

Vlatka Čančarja, ki je prestal operacijo kosti v stopalu, ni bilo v kadru Denver Nuggetsov iz Kolorada. Ti so s kar 37 točkami razlike, 133:96, odpravili razglašene nekdanje prvake, Los Angeles Lakerse. Pri Denverju je bil znova v dobri formi Nikola Jokić s trojnim dvojčkom, 17 točkami, 13 podajami in 12 skoki, prvi strelec Denverja pa Nah'Shoh Hyland s 27 točkami (in deset skokov).

To je bil drugi najhujši poraz v 19-letni karieri LeBrona Jamesa, ki je bil s 25 točkami in devetimi skoki najboljši pri Jezernikih, ki so doživeli tretji zaporedni poraz. James je zapustil dvorano, ne da bi govoril z novinarji. Russel Westbrook je prispeval 19 točk. Lakersi so le sedmi na Zahodu, zbrali so 21 zmag in 22 porazov.

Odmeva tvit slovitega Magica Johnsona, ki bo porazu ni imel milosti: "Po tem, ko so nas Nuggetsi 'razbili' s 133-96, lahko navijači Lakersov sprejmemo, da smo bili nadigrani, vendar si zaslužimo več kot le pomanjkanje truda in popolno odsotnost občutka, da je nekaj narobe," je legendarni Magic tvitnil 5,1 milijona sledilcem. "Lastnica Jeanie Buss, zaslužiš si kaj boljšega."