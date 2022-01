Booker in Paul popeljala Sonca do sedme zaporedne zmage

A tekma ni bila enostranska, trdoživi Jazzerji so ob polčasu sicer zaostajali za 13 točk, nato pa so tretjo četrtino dobili s 87:85, v zadnji pa povedli s 95:91. A domači igralci so odgovorili z delnim izidom 14:2 in prevzeli nadzor v svoje roke. "Imeli smo dober začetek tekme, nato pa smo nekoliko popustili," je dejal Booker in dodal: "Tekmeci so bili pripravljeni na igro. Izkoristili so svojo priložnost, nastopili agresivno in samozavestno. Ko so dobili samozavest, jih je bilo malo težje ustaviti."

Paul je bil glavni pobudnik zadnjega Phoenixovega preobrata, saj je v zadnji četrtini dominiral s 15 točkami. Enajstkratni udeleženec tekem All-Star je zadel prvih pet metov na koš v tem delu igre, vključno z dvema trojkama. Trener Phoenixa Monty Williams običajno ne nameni Paulu toliko minut v rednem delu sezone, vendar ga je, kot pravi, včasih težko "povleči" iz igre. "Danes smo ga potrebovali za zmago. Sicer nam ne bi uspelo," je dejal Williams.