Lakers po novi zmagi dihajo za ovratnik Mavericksom

Vodilna ekipa severnoameriške lige NBA Boston Celtics je dosegla 40. zmago v sezoni, po tem, ko je doma s 133:129 slavila proti Washington Wizards. Uspešni so bili tudi košarkarji Milwaukee Bucks, ki so s 120:84 nadigrali Charlotte Hornets, medtem ko so prvaki lige Denver Nuggets izgubili v Sacramentu s 106:135.

Kelti pred domačimi navijači niso začeli najbolj prepričljivo, v prvem polčasu so gostom dopustili 71 točk, a so stvari na svoje mesto postavili v tretji četrtini, ki so jo dobili z dvajsetimi točkami razlike (36:16) in na koncu prišli do 40. zmage letos. Jayson Tatum je dosegel 35 točk ob desetih skokih in osmih podajah. Kristaps Porzingis je pristavil 34 točk ob 11 skokih, Jrue Holiday pa 20. Za goste iz prestolnice in predzadnjo ekipo na vzhodu (9-42) sta po 24 točk dosegla Deni Avdija in Corey Kispert. Boston z razmerjem zmag in porazov 40-12 še naprej prepričljivo vodi na vzhodu. Drugi so košarkarji Cleveland Cavaliers (34-16), tretji Milwaukee Bucks (34-19).

Slednji so visoko ugnali Charlotte (10-41) in mu prizadejali deseti zaporedni poraz. Trener domačih Doc Rivers je zmagal še svojo 1099 tekmo v rednem delu sezone in je zdaj na osmem mestu v zgodovini lige. Damian Lillard je po dveh tekmah premora zaradi poškodbe vpisal 26 točk in osem podaj. Malik Beasley je zadel sedem od devetih poskusov za tri točke in na koncu zabeležil 21 točk. Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je tokrat dosegel 15 točk in pobral 14 skokov. V Torontu se je prednost Raptors stopila iz 22 točk na eno, a so domači vseeno zdržali in s 107:104 premagali Houston Rockets. Immanuel Quickley je zbral 25 točk, RJ Barret pa 21.

Trae Young FOTO: AP icon-expand

Trae Young je s 37 točkami in 12 podajami v Philadelphii vodil ekipo Atlanta Hawks do zmage s 127:121. Onyeka Okongwu je pomagal z 21 točkami in Saddiq Bey z 18. Zasedbo 76ers je ob odsotnosti poškodovanega prvega zvezdnika Joela Embiida z 28 točkami vodil Kelly Oubre ml., Tobias Harris jih je imel 21, Buddy Hield in Cameron Payne pa vsak po 20.

Prvaki lige Denver Nuggets (36-17) v Sacramentu niso bili kos kraljem (30-21), slednji so doma visoko slavili. Za domače je Domantas Sabonis dosegel trojni dvojček s 17 točkami, 17 skoki in desetimi podajami, Malik Monk je dodal 23 točk. Pri Denverju je 23 točk ob osmih skokih in sedmih podajah dosegel srbski as Nikola Jokić, a je bilo to premalo za zmago zlatih zrn. Denver je na četrtem mestu zahodne konference. Na vrhu so košarkarji Minnesota Timberwolves (36-16) pred Oklahomo City Thunder (35-16) in Los Angeles Clippers (34-16). Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića (29-23) so na osmem mestu.

LeBron James FOTO: AP icon-expand

Tik za njimi so košarkarji Los Angeles Lakers (28-26), ki so tokrat s 139:122 premagali New Orleans Pelicans. D'Angelo Russell je bil najbolj učinkovit s 30 točkami, 27 jih je zbral Austin Reaves. Vsaj 20 točk so dosegli še trije domači košarkarji, in sicer LeBron James (21 točk ob 14 podajah), Rui Hachimura (21) in Anthony Davis (20). Izidi:

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 121:127 Boston Celtics - Washington Wizards 133:129 Toronto Raptors - Houston Rockets 107:104 Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 120:84 Sacramento Kings - Denver Nuggets 135:106 Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 139:122