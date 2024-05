Miami presenetil Boston, Thunder v drugo še bolj prepričljiv

Osmi nosilec Miami, ki je igral brez poškodovanega Jimmyja Butlerja , je prikazal borbeno predstavo in prišel do zmage v Bostonu. Zdaj se bosta moštvi preselili na Florido. Tyler Herro je s 24 točkami vodil Miami, kar je bil del uravnoteženega napada, v katerem je vseh pet članov prve peterke vročice doseglo dvomestno število točk. Boston so razorožili tudi z natančnimi meti za tri točke.

Zmaga je bila toliko bolj nepričakovana glede na to, da je Boston v prvi nedeljski tekmi z 20 točkami premagal Miami. Ta poraz pa jih je, kot je dejal Herro, zgolj podžgal za drugo tekmo. "Na prvi tekmi smo doživeli hud poraz, nocoj so se vsi odzvali, in to je vse, kar lahko zahtevate od te skupine fantov," je po tekmi dejal Herro. Herro je razkril, da ga je Butler spodbudil, naj prevzame vodilno vlogo ob njegovi odsotnosti. "Tik pred to serijo mi je JB poslal sporočilo, naj prevzamem vodilno vlogo v ekipi, rekoč: 'Veš, da vodiš te fante, samo odigraj vse prav'," je dejal Herro. "Ni vse v zabijanju, v končnici moraš odigrati pravo igro. Nocoj so se pojavili naši fantje – Caleb Martin, Nikola, Jaime."

Zvezdnik Bostona Tatum je dejal, da so pričakovali povratno reakcijo po njihovi uvodni zmagi. "Vedeli smo, da ne bo lahko," je dejal Tatum. "Med tema franšizama je veliko zgodovine, zlasti v zadnjem času. Ne glede na nosilce ali kdo je noter ali kdo izpade, to je končnica, v soboto imamo priložnost igrati še eno tekmo, moralo bi biti zabavno." Medtem ko so si morali prvi nosilci vzhodne konference po drugi tekme lizati rane, pa takšnih težav niso imeli prvi nosilci zahoda Oklahoma City.

Prvi na lestvici zahoda po rednem delu, Thunder, so proti osmopostavljenim New Orleans Pelicans povedli z 2:0 s prepričljivo zmago s 124:92. Thunder so povedli na začetku prve četrtine in imeli ves čas popoln nadzor, od druge četrtine dalje pa so imeli dvomestno prednost, ki je v eni fazi pozno v četrti četrtini dosegla 34 točk. Shai Gilgeous-Alexander je bil najboljši strelec za Oklahomo City in dosegel 33 točk s 13 od 19 metov iz igre. Chet Holmgren je dodal 26 točk, Jalen Williams pa 21, Luguentz Dort je dodal 15 točk, vključno s štirimi trojkami.

Rezultat je bil v popolnem nasprotju s prvo tekmo, ki je bila izenačena vse do konca, ko je Oklahoma City slavila s 94:92. "Znotraj serije sedmih tekem se moramo tekem lotiti iz dneva v dan in skušati biti vsak dan boljši," je dejal Gilgeous-Alexander. "In mislim, da smo to storili nocoj. Vsekakor je bila to boljša predstava kot na prvi tekmi in to je naš cilj. Želimo ga doseči na vsaki tekmi končnice." Naslednji tekmi bosta v New Orleansu.