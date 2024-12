Nov mejnik Antetokounmpa, Embiid spet poškodovan

Dobro formo v ligi NBA so spet potrdili košarkarji Milwaukee Bucks, ki so s 124:114 premagali Washington Wizardse. Za ekipo, zbrano okrog Giannisa Antetokounmpa, je bila to že šesta zmaga v nizu. Grk je dosegel kar 42 točk, 12 skokov in 11 podaj ter s tem tretji trojni dvojček v sezoni, prvega v karieri z več kot 40 doseženimi koši. Damian Lillard je k zmagi dodal 25 točk in 10 skokov, pri Washingtonu je bil z 31 koši najboljši Jordan Poole.