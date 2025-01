'Ni ekipe v ligi, ki bi lahko zmagovala v nizu brez najboljših mož'

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA doživeli nov poraz. S 119:104 je ekipo iz Teksasa ponoči premagal Memphis. Igralec tekme je bil Jaren Jackson Jr. s 35 točkami, 13 skoki in petimi podajami. Za kadrovsko podhranjene Teksašane, ki se še naprej trudijo brez pomoči ključnih mož Luka Dončića in Kyrieja Irvinga, je to peti zaporedni neuspeh. Za nameček se je na tekmi v FedExForumu poškodoval še center Danile Gafford ...

Še na začetku druge četrtine (38:26) so imeli gostje iz Dallasa odlično izhodišče pred nadaljevanjem obračuna v Memphisu. prednost dvanajstih točk in zelo spodbudna igra so bili močni razlogi za to, da se končno prekine serija porazov. Nato pa se je igra Teksašanov povsem podrla, domači so rasli, gostje pa postali le še nemi spremljevalec dogodkov na parketu dvorane FedExForum. "Odlično smo začeli, mislil sem, da je to končno naš večer, potem pa smo naenkrat zapadli v krizo, iz katere nismo našli poti. Mislim, da bi lahko izvlekli precej več. Ne morem izgubiti tega občutka," je po petem zaporednem porazu dejal Dereck Lively, ki, tako kot večina soigralcev, komaj čaka na vrnitev ključnih mož.

Dereck Lively FOTO: AP icon-expand

"Če ti v ekipi manjka profil igralcev, kot sta Luka Dončić ali in Kyrie Irving, potem moraš trpeti na parketu, a na top smo bili pripravljeni in smo tudi dobro začeli. Nato pa se je poznalo, da nimamo vlečnih konj na parketu," je še dodal eden mlajših mož v ekipi Jasona Kidda.

"Fantom samo kapa dol. Vse so dali od sebe, toda nekaj malega je zmanjkalo. Ob visoki prednosti v drugi četrtini smo zgrešili nekaj lahkih metov. Mogoče bi se tekma odvila drugače, tako pa smo v nadaljevanju izkusili moč tekmecev. Nič, gremo dalje, časa za objokovanje ni, saj imamo takoj novo tekmo. Los Angeles Lakers bo naš nov izziv," gleda naprej 52-letni Kidd, ki ni bil preveč potrt po nadaljevanju negativnega niza.

P.J. Washington je bil s 17 točkami in 10 skoki najboljši mož poražene ekipe. FOTO: AP icon-expand

"Sezona je dolga. Tako kot smo nekajkrat med njo že beležili serijo zmag, so prišli tudi porazi. Četudi v nizu, kar nikoli ni prijetno za ekipo. Nismo preveč razočarani, zavedamo se, da smo kadrovsko podhranjeni. Čeprav porazi ne vplivajo dobro na slačilnico, pa moramo imeti dvignjeno glavo. Tako kot te serija zmag ne sme preveč ponesti, te tudi niz porazov ne sme potreti," je bil za konec slikovit Jason Kidd.

Jaren Jackson Jr. vs Dallas FOTO: Sofascore.com icon-expand

Washington: Če manjkata Kyrie in Luka smo obglavljeni na parketu

P.J. Washington je bil statistično gledano najboljši mož Dallasa v FedExForumu. Čeprav je kar pet košarkarjev iz Teksasa doseglo več kot deset točk in se je napadalni učinek odlično porazdelil, kar je vedno dobra novica za ekipo in trenerja, pa se je manjkajoči učinek ključnih mož Dončića in Irvinga vedno bolj poznal skozi tekmo.

"Povejte mi, katera izmed ekip v ligi bi lahko normalno igrala, tekmovala in tudi zmagovala, če bi bila prikrajšana za svoja najmočnejša orožja. In ker Luka in Kyrie nista kdorkoli v košarkarskem svetu, je normalno, da imamo težave. Dajemo vse od sebe, ni prijetno serijsko izgubljati, toda iz večera v večer se bomo borili," je za ESPN dejal prvi strelec Dallasa v Memphisu P.J. Washington, ki se je prijel za glavo ob podatku, da je Dallasa (predvidoma) za lep čas izgubil tudi na novo poškodovanega Daniela Gafforda. Izidi:

Detroit Pistons – Portland Trail Blazers 118:115 Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 99:109 Brooklyn Nets – Indiana Pacers 99:113 New York Knicks – Orlando Magic 94:103 Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 104:128 Chicago Bulls – San Antonio Spurs 114:110 Minnesota Timberwolves – LA Clippers 108:106 Sacramento Kings – Miami Heat 123:118 (po 2 podaljških)