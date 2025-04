Minnesota odčitala lekcijo Lakersom in ukradla prednost domačega terena

Košarkarji Los Angeles Lakers so na prvi tekmi prvega kroga končnice najmočnejše košarkarske lige na svetu izgubili proti Minnesoti Timberwolves z rezultatom 117:95. Jezerniki so pri tem izgubili tudi prednost domačega terena in jih v nadaljevanju serije zagotovo čaka še precej težka naloga. Luka Dončić je bil najučinkovitejši košarkar na parketu, dosegel je 37 točk in ob tem vpisal še osem skokov. LeBron James jih je dodal 19. Razen prve četrtine je bila igra Jezernikov povsem neprepoznavna, na drugi strani so Volkovi dosegli rekord po zadetih trojkah.

Luka Dončić je bil kljub porazu najičinkovitejši posameznik tekme, dosegel je 37 točk.

Košarkarji Los Angeles Lakers so v tekmo vstopili v postavi Luke Dončića, LeBrona Jamesa, Ruija Hačimure, Austina Reavesa in Jaxsona Hayesa, na drugi strani je bila peterka košarkarjev iz Minnesote sestavljena iz: Anthonyja Edwardsa, Juliusa Randla, Mika Conleyja, Rudyja Goberta in Jadena McDanielsa. Lakersi so odlično otvorili tekmo in dobili prvo četrtino z rezultatom 28:21. Od tega je Dončić dosegel 16 od skupno 28 točk.

Toda v nadaljevanju tekme se je razmerje moči povsem spremenilo, sanjska druga četrtina gostov pa je obrnila stvari na glavo. Slednji so v manj kot sedmih minutah dosegli kar 26 točk, drugo četrtino pa dobili z 38:20. Pri Jezernikih se je poznala bleda predstava Jamesa, ki je svoje prve točke (10) dosegel šele v drugi četrtini, Dončić pa je imel proti razpoloženi ekipi Minnesote premalo pomoči soigralcev.

Slaba obramba domačih košarkarjev in izjemen met iz igre nasprotnikov sta ob polčasu pisala rezultat 59:48 v korist gostov. Timberwolves so v prvem polčasu za tri metali s kar 50-odstotno uspešnostjo, zadeli so 11 trojk iz 22 poskusov, zadeli pa so tudi polovico vseh metov iz igre. Reid je v prvem polčasu dosegel 17 točk, McDaniels jih je vpisal 14. Dončić jih je na drugi strani zbral 20.

Minnesota je udarno nadaljevala tudi v tretji četrtini, ki jo je dobila s 35:30. Prve minute so bile povsem na njihovi strani, bili so pri delnem rezultatu 14:0 in povedli s kar 70:48. Igro je sicer v tem delu tekme zapustil njihov prvi zvezdnik Anthony Edwards, ki je zaradi bolečin v gležnju ob nerodnem doskoku začasno odkorakal v slačilnico. Rezultatsko piko na i tretje četrtine je sicer postavil Dončić, ki je v svojem slogu s polovice igrišča zadel za 78. točko domačih, rezultat pa je bil takrat 94:78 v korist Volkov.

Minnesota je bila še vedno izjemna pri metu za tri (zadeli so 18 izmed 33 poskusov). Slovenec je ob koncu vnesel nekaj iskric v medlo ekipo in nekaj upanja za Lakerse, ki so potrebovali izjemno zadnjo četrtino, če so želeli še sanjati o velikem preobratu.

Dončić je sicer dobro nadaljeval tudi v zadnji četrtini, ko je kaj kmalu zadel za tri in nekoliko zmanjšal prednost Minnesote (94:81). Lakersi so nato zadnjo četrtino odigrali nekoliko bolje, z nekaj več samozavesti, toda prednost gostov se kar ni želela topiti. Pet minut do konca tekme so gostje vodili za 19 točk (109:90), upanja za preobrat pa ni bilo veliko več. Vprašanje je bilo le še, s kakšno prednostjo se bo tekma končala. No, ta je na koncu znašala kar 22 točk v korist Minnesote (117:95). Rezultat v zadnji četrtini je bil 23:17. Košarkarji iz Minneapolisa so za tri metali s kar 50-odstotno uspešnostjo, na koncu pa zadeli 21 trojk v 42 poskusih. To je tudi največ v zgodovini franšize (v končnici). Močno so prednjačili tudi po številu asistenc (29:15).

Kljub izjemno slabi predstavi Lakersov je bil najboljši posameznik tekme ravno Dončić, ki je dosegel 37 točk in dodal tudi osem skokov. James jih je imel na koncu 19., Reaves pa 16. Najučinkovitejši pri gostih so bili: McDaniels 25 točk in devet skokov, Reid 23 točk in Edwards 22 točk, 8 skokov in 9 asistenc. "Prišli smo pripravljeni igrati," je takoj po koncu povedal prvi zvezdnik Minnesote Edwards. Boleča zaušnica ali prepotrebna streznitev? Bomo videli kaj kmalu, druga tekma košarkarje iz Los Angelesa čaka v noči na sredo ob 4. uri ponoči po slovenskem času.

