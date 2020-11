Sklenjen je dogovor, da se liga NBA začne decembra

Liga NBA si je želela sezono začeti pred božičem in s tem obdržati tradicionalne tekme v času novoletnih praznikov, končnico ter boj za prvaka pa bi končali do poletnih olimpijskih iger v Tokiu sredi julija. Liga NBA in združenje NBPA sta se dogovorila tudi o finančnih podrobnostih kolektivne pogodbe pod vplivom pandemije. Kot sta sporočila liga NBA in igralsko združenje, bodo ekipe 72 tekem igrale pod enakimi finančnimi parametri kot v minuli sezoni.

Minula sezona je zaradi covida-19 mirovala od 11. marca do 30. julija, ko se je liga NBA nadaljevala v karantenskem mehurčku v Orlandu pod strogimi varnostnimi ukrepi ter brez gledalcev. Naslov so osvojili Los Angeles Lakersi na čelu z najkoristnejšim igralcem LeBronom Jamesom, ki so v finalu premagali Dragićevo ekipo Miami Heat. V novi sezoni bodo v konkurenci prav tako trije slovenski košarkarji, Goran Dragić, Luka Dončić in Vlatko Čančar.

Za zdaj bodo uvodne tekme lige NBA potekale brez gledalcev, se pa klubi dogovarjajo za dovoljenje, da bi lahko prodali manjše kapacitete vstopnic, a to zelo variira glede na smernice in priporočila zveznih držav glede zbiranja množic in družbene osamitve. Precej podrobnosti je sicer še nejasnih, denimo pravila za ravnanje med pandemijo ter tudi, kaj se zgodi, če so košarkarji pozitivni na novi koronavirus. Po prekinitvi se je liga nadaljevala v osamitvenem mehurčku, kar pomeni, da ni bilo več pozitivnih igralcev.