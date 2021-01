Dončić izenačil Dirkov rekord in 'vpisal' prvega dvojnega dvojčka v sezoni

Pred prvo tekmo Dallasa in Miamija v novi NBA sezoni in tudi prvim dvobojem Luka Dončić-Goran Dragić, sta obe moštvi igrali precej po sistemu "hladno-toplo". Dallas je na tekmi, ki se zgodi na vsako prestopno leto, če lahko temu tako rečemo, LA Clipperse premagal z veliko razliko (73:124), z vodstvom za 50 so Dončić in soigralci ob polčasu postavili nov rekord lige. A le tri dni kasneje so bili na prvi domači tekmi brez moči proti Charlottu (99:118). Dallas je pred to tekmo imel v zahodni konferenci le eno zmago in tri poraze, Miami na Vzhodu polovičen izkupiček (2:2). Miami je na začetku tedna proti Milwaukeeju izgubil kar za 47 točk (97:144), a le dan kasneje je Vročica vrnila za poraz Bucksom in slavila z izidom 119:108. Zato sta moštvi tekmo v Dallasu pričakali z mešanimi občutki.

Moštvo iz Teksasa je bilo boljše od moštva s Floride s 93:83 in zabeležilo drugo zmago, Miami tretji poraz. Vročici ni pomagalo niti dejstvo, da se je v prvo peterko po poškodbi gležnja vrnil Jimmy Butler,ki pa ni bil razpoložen za igro, v slabih 27 minutah je dosegel le dve točki (0-6 iz igre).