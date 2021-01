Wall nadomestil Hardna in popeljal Houston do zmage

V ligi NBA je Houston s 102:94 doma premagal Sacramento, pa čeprav ni igral prvi zvezdnik Raket James Harden. Izkazal se je John Wall, ki je dosegel 28 točk. Zmage so si zagotovili tudi ekipe New York Knicksov, Philadelphie, Oklahome, Clevelanda in New Orleansa.

John Wall FOTO: AP James Harden ni igral zaradi poškodbe gležnja, zato je v ospredje stopil John Wall, ki je v Houston prišel iz Washingtona v zameno za Russella Westbrooka. Dolgo časa je bil poškodovan, sedaj je kot kaže v dobri formi, saj je popeljal Rakete do zmage. To je bila šele druga njegova tekma v dresu Houstona, na prvi je dosegel 22, tokrat pa 28 točk (met iz igre 11/21) in s soigralci so premagali Sacramento s 102:94. Na ostalih tekmah je New York s 106:102 v gosteh premagal Indiano, 33 točk je dosegel Malcolm Brogdon,Oklahoma je bila s 108:99 prav tako v gosteh boljša od Orlanda (Nikola Vučević 30 točk - 13/21 iz igre in 13 skokov), Philadelphia (Joel Embiid19 in 14 skokov) s 127:112 od Charlotta, New Orleans (Brandon Ingram31 točk) s 120:116 od Toronta, Atlanta pa je na domačem parketu izgubila proti Clevelandu s 91:96. Izidi:

Houston Rockets - Sacramento Kings 102:94 Indiana Pacers - New York Knicks 102:106 Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 99:108 Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 127:112 Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 91:96 New Orleans Pelicans - Toronto Raptors 120:116