Bealovih 60 točk premalo za zmago Washingtona

V Orlandu je Terrence Ross dosegel 20 točk, Dwayne Bacon pa 19 in skupaj sta popeljala domače do zmage s 105:94 nad Cleveland Cavaliersi. A zmago je očrnila huda poškodba kolena Markuella Fultza v prvi četrtini, zaradi katere je moral predčasno končati sezono.

Joel Embiid je na tekmi proti Washington Wizardsom dosegel 38 točk, Seth Curry pa 28 in skupaj sta pomagala Philadelphii do zmage (141:136) kljub izjemni predstavi Bradleyja Beala, ki je dosegel 60 točk (20/35 met iz igre, za tri 7/10). Philadelphia je najboljše moštvo v ligi z izkupičkom sedmih zmag in le enim porazom.

Gordon Hayward se je Charlottu oddolžil za 120-milijonsko pogodbo in s 44 točkami dosegel strelski rekord kariere na tekmi proti Atlanta Hawksom (102:94). Indiana Pacersi, za katere je Malcolm Brogdon dosegel 35 točk, so s 114:107 premagali ekipo Houston Rockets, pri kateri se prvi zvezdnik James Harden z zanj skromnimi 15 točkami in 12 podajami ni izkazal.

Milwaukee Bucksi so na čelu z MVP lige Giannisom Antetokounmpom, ki je dosegel 25 točk, zlahka s 130:115 premagali Detroit Pistonse, košarkarji Oklahoma City Thunderja pa so v New Orleansu tesno, s 111:110, premagali Pelicanse. Los Angeles Clippersi so v San Franciscu s 108:101 na krilih 21 točk Kawhija Leonardain Paula Georgea premagali Golden State Warriorse.