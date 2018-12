'Ne bi pomislil, da bo 19-letnik iz Slovenije s to višino dober organizator igre'

"Je eden od košarkarjev, ki ga bolj zadovolji to, da lahko poda soigralcu, kot da sam zadane. Zadovoljni smo. Neprestano se uči," je še povedal Rick Carlisle o Luki Dončiću, ki je pred dnevi prejel nagrado za novinca meseca novembra. "Veliko mi pomeni. Gre za še en dokaz, da se je vredno boriti za tisto, kar si želim," je povedal Dončić o nagradi. "Vsaka nagrada je vedno dobrodošla. To je eden od razlogov, da se izboljšujem in mi daje dodatno motivacijo. Vsaka nagrada je posebna," je še pojasnil.

"Na začetku sem se res počutil kot novinec, toda na koncu dneva gre le za košarko, in to je tisto, kar želim igrati in biti dober v tem," je Luka odgovoril na vprašanje, ali se po takšnih predstavah sploh počuti kot novinec v ligi NBA. "Nisem si mislil, da bom igral tako, kot igram. Toda imam še veliko prostora za napredek, na veliko področjih lahko napredujem," je še pristavil 19-letni Ljubljančan.

Poletni počitek načrtovan

Da ima za seboj tako uspešen mesec in pol v ligi NBA, se lahko zahvali tudi trenerskemu štabu Dallasa, ki mu je poleti namenil nekaj dodatnega počitka v primerjavi z ostalimi novinci. "Nismo ga poslali v boj v poletno ligo, ker smo vedeli, da je tri leta igral profesionalno košarko. Potreboval je le počitek, da si nabere novih moči. Če tega ne bi storili, bi decembra bil iztrošen. To je bila prava odločitev. Luko sem v živo videl igrati šele na sredini septembra, ko se je vrnil v Dallas," je v omenjeni radijski oddaji še razložil trener Dallasa Carlisle.