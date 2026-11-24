"Naš cilj je jasen, narediti moramo vse, da dobimo prvo tekmo proti Finski v Celju in da gremo nato pogumno še na Madžarsko, ki smo jo pred nekaj meseci že premagali v Tivoliju. Narediti moramo korak naprej in se približati uvrstitvi na svetovno prvenstvo," je ob zboru slovenske izbrane vrste v Ljubljani pred tekmama s Finsko in Madžarsko zbranim novinarjem uvodoma dejal Alen Omić.

Član Spartaka iz Subotice se zaveda pomembnosti omenjenih dvobojev. Še posebej petkovega proti Fincem, ki imajo zmago prednosti pred našo reprezentanco.