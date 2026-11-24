"Naš cilj je jasen, narediti moramo vse, da dobimo prvo tekmo proti Finski v Celju in da gremo nato pogumno še na Madžarsko, ki smo jo pred nekaj meseci že premagali v Tivoliju. Narediti moramo korak naprej in se približati uvrstitvi na svetovno prvenstvo," je ob zboru slovenske izbrane vrste v Ljubljani pred tekmama s Finsko in Madžarsko zbranim novinarjem uvodoma dejal Alen Omić.
Član Spartaka iz Subotice se zaveda pomembnosti omenjenih dvobojev. Še posebej petkovega proti Fincem, ki imajo zmago prednosti pred našo reprezentanco.
"Ne bo lahko, saj določeni klubi nerazumljivo prepovedujejo udeležbo posameznikov, kar me zelo moti. Zato pozivam gledalce, da nam v Celju priskočijo na pomoč, saj potrebujemo glasnega šestega igralca na tribunah, da stremo odpor neugodne Finske," se je 34-letni slovenski košarkar bosansko-hercegovskih korenin med drugim pridušal na odločitev evroligaša Baskonie, ki za tokratno reprezentančno okno ni dovolil nastopa izjemno nadarjenemu Stefanu Joksimoviću.
O (ne)smiselnosti omenjene odločitve je brezpredmetno izgubljati besede. Slovenska reprezentanca bo preprosto morala strniti vrste in v zelo okrnjeni zasedbi skušati priti do nujno potrebnih zmag v boju za uvrstitev na naslednji mundobasket.
"Na nas, ki smo tukaj, je, da poskušamo zapolniti vrzeli. Enotnost reprezentance je ključnega pomena na poti do končnega uspeha. Osebno verjamem, da lahko tudi tako oslabljeni pridemo do dveh zmag," je dodal Omić.
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