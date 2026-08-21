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Košarka

Ne gre v ligo NCAA, okrepil bo Cedevito Olimpijo

Ljubljana, 21. 08. 2026 10.04 pred 34 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.V.
Urban Kroflič

Čeprav je dolgo kazalo, da bo eden nosilcev igre slovenske košarkarske izbrane vrste do 20 let, ki je na letošnjem (domačem) evropskem prvenstvu v Ljubljani navdušila in osvojila naslov evropskega prvaka, svojo klubsko kariero nadaljeval onkraj Atantika v tamkajšnji univerzitetni ligi (NCAA), bo Urban Kroflič kot vse kaže obljubil enoletno zvestobo Cedeviti Olimpiji.

Za ljubitelje košarke v deželi na sončni strani Alp je to zagotovo več kot pozitivna novica, saj so košarkarski klubi po Evropi v večini (pre)polni tujcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če se vse glasnejše napovedi o prihodu Urbana Krofliča v zmajevo gnezdo v kratkem udejanijo, bo imel strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović po dolgem času na voljo (domačega) košarkarja, na katerega bo lahko zelo resno računal. O Krofličevem (nenadnem) zasuku glede nadaljevanja klubske kariere je sicer pred dnevi prvi poročal spletni portal LayUP Hoops, ki se je skliceval na srbske vire.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je Kroflič že na poti v slovensko prestolnico, kjer naj bi se kmalu sestal z vodstvom kluba in dogovoril za enoletno sodelovanje. Tako naj bi se odločil košarkar sam, ki je do nesrečne poškodbe zadnje stegenske mišice prispeval levji delež h končnemu uspehu na omenjenem EP-ju do 20 let v Ljubljani.    

košarka urban kroflič cedevita olimpija ncaa slovenska reprezentanca

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KOMENTARJI2

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RUBEŽ
21. 08. 2026 11.25
Bravo, fant trezno razmišlja.
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0 0
blef
21. 08. 2026 11.00
Super.
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