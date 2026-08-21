Ne gre v ligo NCAA, okrepil bo Cedevito Olimpijo

Za ljubitelje košarke v deželi na sončni strani Alp je to zagotovo več kot pozitivna novica, saj so košarkarski klubi po Evropi v večini (pre)polni tujcev.

Če se vse glasnejše napovedi o prihodu Urbana Krofliča v zmajevo gnezdo v kratkem udejanijo, bo imel strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović po dolgem času na voljo (domačega) košarkarja, na katerega bo lahko zelo resno računal. O Krofličevem (nenadnem) zasuku glede nadaljevanja klubske kariere je sicer pred dnevi prvi poročal spletni portal LayUP Hoops, ki se je skliceval na srbske vire.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je Kroflič že na poti v slovensko prestolnico, kjer naj bi se kmalu sestal z vodstvom kluba in dogovoril za enoletno sodelovanje. Tako naj bi se odločil košarkar sam, ki je do nesrečne poškodbe zadnje stegenske mišice prispeval levji delež h končnemu uspehu na omenjenem EP-ju do 20 let v Ljubljani.