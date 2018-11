Ne le porazi, Dallas skrbi tudi Lukova poškodba: Ne trenira zaradi otečenega gležnja

Trener moštva Dallas Mavericks, Rick Carlisleni povsem prepričan, ali bo Luka Dončićlahko zaigral na prihajajoči tekmi lige NBA, ko se bodo telički iz Teksasa v domači dvorani pomerili z moštvom Washington Wizards. Novinec v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, se je hitro uveljavil znotraj svojega moštva. Po uvodnih devetih tekmah, na katerih je Dallas vknjižil dve zmagi in kar sedem porazov, je namreč slovenski čudežni deček prvi strelec svojega moštva (19.4 točke na tekmo), ter drugi skakalec (6.6) in drugi asistent (4.6). V strelski statistiki je na prvem mestu tudi med vsemi novinci, ki so letos prvič stopili na parket v ligi NBA. Pred Traejem Youngom, ki je pristal prav v Atlanti, ki je sicer kot tretjega na naboru izbrala prav Luko, ima 0.3 točke na tekmo prednosti.

"Luka ni treniral, saj ima otečen desni gleženj. Trenutno še ne vem, v kako huda je poškodba in ali bo treniral v ponedeljek in ali bo sploh v kadru za torkovo tekmo," je zbranim novinarjem povedal trener moštva iz Dallasa. Carlisle je sicer navdušen nad predstavami, ki jih na začetku svoje kariere v najmočnejši ligi na svetu kaže nadarjeni Slovenec. "On je nekaj posebnega med novinci, saj je pri 19-ih letih že izjemno izkušen. Pred prihodom v NBA je šest let igral na najvišjem nivoju v Evropi in v slovenski reprezentanci. In to je njegova prednost pred ostalimi novinci. V Evroligi je odigral nešteto zahtevnih tekem, na katerih je bil nosilec svojega moštva. To so izkušnje, ki so mu zelo pomagale pri prilagoditvi v tej ligi," še doda Carlisle, ki pa se zaveda, da lahko Luka še napreduje in pomaga moštvu pri lovu na tako želeno končnico. "Je super dečko in vsi v klubu ga imamo radi. Veseli smo, da smo ga dobili na naboru. Trenutno ima težave z desnim gležnjem in upamo, da se bo hitro pozdravil," je še dodal Carlisle. Luka si je sicer poškodoval isti gleženj, zaradi katerega je moral odsedeti zaključek finala Eurobasketa, ko je Slovenija v velikem finalu premagala Srbijo in zasedla evropski košarkarski prestol. Dallas je sicer sezono začel vzpodbudno z dvema zmagama in porazom, nato pa so se začele težave. Šest zaporednih porazov je moštvo iz Teksasa pahnilo na dno zahodne konference. A predvsem zaradi slabe igre v obrambi in neučinkovitosti v ključnih trenutkih tekme. Je pa potrebno dodati, da je moštvo povsem novo in še neuigrano, sezona pa je še dolga, da tudi to popravijo in se borijo za uvrstitev v končnico.