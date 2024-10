Ne samo v Srbiji, tudi v ligi NBA šest igralcev iste ekipe na parketu

Za moštvom iz Detroita je izredno klavrna sezona, v kateri so na 82 tekmah zbrali zgolj 14 zmag. Tudi uvod v aktualno sezono pa je bil precej porazen. Pistonsi so na domačem parketu izgubili proti Indiani s 109:115, poleg tega pa se jim je pripetila še amaterska napaka, ki je zaokrožila po spletu.

Domači so namreč dobrih osem minut pred koncem obračuna na parket poslali šest igralcev. Žogo so prenesli na nasprotnikovo polovico, nato pa so sodniki vendarle ugotovili, da gre za suficit, in sledila je tehnična napaka za Detroit.