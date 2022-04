Ne spomni se, kdaj se je nazadnje toliko pripravljal na eno tekmo

Vse od začetka projekta Cedevite Olimpije leta 2019 so vodilni možje kluba – pa tudi igralci – v en glas poudarjali, da je eden od glavnih ciljev, da bodo Stožice prvič po evroligaških časih zopet polne. In v sredo bo ta cilj končno izpolnjen. "To nam daje dodatno vznemirjenost in motivacijo, da na treningih dajemo še več. Ne vem, kdaj sem se nazadnje toliko pripravljal na eno tekmo," je razkril Blažič, ki je zmago Burse nad Partizanom minulo sredo pogledal v družbi nekaterih soigralcev.

Neobičajen format letošnje sezone v Eurocupu narekuje, da je v izločilnih bojih prav vsaka tekma odločilna, saj o zmagovalcu para odloča le ena tekma. Tudi zato je prednost domačega parketa še toliko pomembnejša, kar pa beograjskemu Partizanu pred tednom dni, čeprav je bil v vlogi velikega favorita, ni prav nič pomagalo. Košarkarji Bursasporja so po izjemnem povratku v zadnjih minutah rednega dela in zreli predstavi v podaljšku utišali beograjsko Areno. Za nagrado jih v četrtfinalu čaka gostovanje v Stožicah, ki bodo, kot za zdaj kaže, prvič po desetletju povsem polne.

Bursaspor je kompletna ekipa: v obrambi agresivna, v napadu strpna

"Vedeli smo, da Bursa lahko preseneti. Celo tekmo so bili blizu, z malce sreče so prišli do podaljška, kjer so dokaj suvereno zmagali. Vsi vemo, kako je igrati pred polno dvorano Partizanovih navijačev. Pokazali so pravi karakter in zmagovalno mentaliteto, poslali so nam opozorilo," je dodal slovenski reprezentant, ki je v isti sapi poudaril, da Partizanov poraz uči, da proti tako organizirani ekipi ne gre staviti na posamično kakovost, temveč predvsem na ekipno predstavo.

Za košarkarje Bursasporja je imel še kar nekaj izbranih besed: "Imajo pet, šest igralcev, za katere lahko mirno rečemo, da bi lahko igrali v katerem od bogatejših evropskih klubov. Dobro so vodeni. Vsi točno vedo, kakšne so njihove naloge. V njihovi igri ni naključij. V obrambi so agresivni, v napadu pa strpni. So kompletna ekipa."