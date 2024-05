'Ne vem, koliko ljudi je še verjelo v nas po prvi tekmi, marsikdo nas je že odpisal'

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Košarkarji Kansai Helios Domžal in Krke so odigrali drugo polfinalno tekmo, tokrat so se gostujoče zmage veselili Novomeščani. Večji del srečanja so vodili varovanci Gašperja Okorna, ki so na koncu slavili s 73 : 75. Novomeščani so tako izenačili polfinalno serijo. Zmagovalec se bo v finalu na tri zmage pomeril z boljšim iz polfinalnega dvoboja Cedevita Olimpija – GGD Šenčur, v kateri so po prvi tekmi v prednosti Ljubljančani. Prva tekma finala bo v petek.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Krka je večino tekme odigrala z zgolj šestimi igralci, ki pa so pokazali precej več energije in želje kot v torek v Novem mestu. V prvem polčasu so prišli do desetih točk naskoka, v zaključku tekme pa so s skrajnimi napori ohranili prednost 74 : 67, ki so si jo priigrali dve minuti in 45 sekund pred koncem. V zadnjem napadu je imel Kansai Helios priložnosti za podaljšek in zmago, vendar je poskus Roka Nemaniča z blokado ustavil Robert Jurković, met Malcolma Bernarda za tri točke pa ni zadel cilja.

Jan Špan je bil s 23 točkami prvi strelec obračuna. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Prvi strelec tekme je bil Jan Špan s 23 točkami (trojke 6 : 12) in osmimi podajami, a tudi prav toliko izgubljenimi žogami. Sedemnajst točk je dodal Robert Jurković (6 skokov), 17 skokov pa je zbral Miha Škedelj (8 točk). Pri domačih, ki so za tri točke metali komaj 13-odstotno (4 : 30), je imel Tibor Mirtič 19 točk in osem skokov, 16 točk in 13 skokov je vknjižil Žiga Daneu, 15 točk in osem ukradenih žog pa Nemanič.

"Ne vem, koliko ljudi je še verjelo v nas po prvi tekmi v Novem mestu, marsikdo nas je že odpisal. Imeli smo dan počitka, nato pa se dva dni pripravljali na to tekmo. Pogledali smo, kaj smo naredili narobe na prvi tekmi, in ugotovili, da smo sami krivi za vse, da s tako agresivnostjo nimamo kaj iskati. To smo želeli popraviti in to se je danes pokazalo. V tekmo smo šli z drugačno agendo," je sprva za uradno spletno stran novomeškega kluba dejal strateg Krke Okorn.

Gašper Okorn FOTO: Damjan Žibert icon-expand