Košarka

'Ne vem, nisem dovolj pameten, a nekaj se mora spremeniti'

Los Angeles, 26. 12. 2025 07.32 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Luka Dončić se je po tekmi (in pol) prisilnega počitka zaradi poškodbe mišice leve noge vrnil v kader Los Angeles Lakersov. Po tako slabi predstavi ekipe proti Houstonu in zasluženo prepričljivim porazu, bi verjetno svoj povratek raje preložil na kakšen drug večer. A praznična tekma proti Teksašanom je prinesla novo razočaranje za armado navijačev ekipe iz mesta angelov in tretji zaporedni poraz., Počasi so začeli zvoniti določeni alarmi. Da se je v slačilnico jezernikov naselil nemir, je potrdil tudi Luka Dončič.

Luka Dončić je bil vidno razočaran in jezen hkrati po slabem večeru Los Angeles Lakersov na božični tekmi proti Houston Rocketsom. Utrujen po tekmi (in pol) prisilnega počitka, še bolj pa razočaran nad (svojo) igro, predvsem pa predstavo celotne ekipe, ki bo šla hitro v pozabo. Oziroma pod drobnogled podrobne analize. Njegov trener JJ Redick je namreč obljubil "kri in solze" na prihodnjih treningih. Da je potrebno nekaj spremeniti v igri in v odnosu ter samem pristopu, je z dejstvom po treh zaporednih porazih soočen tudi 26-letni Ljubljančan.

Luka Dončić je slabo začel in bolje nadaljeval obračun proti Houstonu. Ni imel najboljšega večera, a je bil kljub temu prvo ime (vnovič nerazpoloženih) jezernikov.
Luka Dončić je slabo začel in bolje nadaljeval obračun proti Houstonu. Ni imel najboljšega večera, a je bil kljub temu prvo ime (vnovič nerazpoloženih) jezernikov.
FOTO: AP

"Ni mi všeč, kako zgledamo zadnje čase. In tako kot zgledaš in deluješ na parketu, takšni so tudi rezultati. In po treh zaporednih porazih je jasno, da se nekaj mora spremenit," je za ESPN razpredal strelec 25 točk na tekmi s Houstonom. Čeprav je obračun začel zelo slabo in tudi raztreseno, s številnimi izgubljenimi žogami in slabimi odločitvami, pa je bil Slovenec na koncu vseeno prvi mož in strelec svoje (poražene) ekipe. "Tudi sam si v prihodnje ne smem dovoliti takšnega uvoda v tekmo. Nisem bil pravi, preveč je bilo izgubljenih žog in nedoslednosti ter slabih odločitev. Skozi tekmo sem le našel približni ritem, toda ni bilo dovolj. Lahko se le pridušam in opazim, da je za nami zares slab košarkarski večer. Začenši z mano," je bil trezen v komentarju povratnik v tabor ekipe iz mesta angelov. 

Redick besen kot ris po tretjem porazu v nizu: Naslednji trening bo prekleto naporen

"Hudo mi je navijačev. Nismo jim polepšali praznikov. Prav nasprotno, gotovo smo jim povzročili kakšen glavobol. Ne gre samo za to tekmo, na splošno smo v zadnjem času padli, to je sedaj več kot očitno," ne beži od mini (rezultatske) krize zlati slovenski košarkarski deček, ki obljublja, da se bo ekipa "zaklenila" v dvorano. 

"Vedno so vse rešitve in odgovori na parketu. Mi jih bomo poiskali na treningu. Zaprli se bomo v dvorano. Mislim, da se moramo o nekaterih stvareh tudi odkrito pogovoriti. Ključni del sezone šele prihaja in verjamem, da se nahajamo le v prehodni fazi. Skozi sezono prihajajo vzponi in padci, kar je povsem normalno," je pogovor za ESPN končal prvi mož jezernikov v sicer poraznem božičnem večeru za navijače mož v zlatem dresu ...

Izid:
Los Angeles Lakers - Houston Rockets 96:119 (25:37, 28:26, 21:29, 22:27)
Luka Dončić 25 (9:17 iz igre, 3:8 za tri, prosti meti 4:7, sedem podaj in pet skokov v 34 minutah).

košarka nba los angeles lakers

Redick besen kot ris po tretjem porazu v nizu: Naslednji trening bo prekleto naporen

